Policías Ayudan en Parto de Emergencia en la Colonia Campesina de Chihuahua

Lo que inició como un reporte de emergencia terminó convirtiéndose en una historia de vida en la ciudad de Chihuahua, luego de que elementos de la Policía Municipal auxiliaran a una mujer en plena labor de parto en la colonia Campesina.

Los agentes acudieron a un domicilio tras recibir el llamado de auxilio y, al arribar, se percataron de que el nacimiento era inminente, por lo que decidieron intervenir para brindar apoyo a la madre mientras llegaban los servicios médicos.

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De acuerdo con uno de los oficiales, quien además cuenta con conocimientos como paramédico, al momento de su llegada el bebé ya había nacido, por lo que procedió a revisar tanto al recién nacido como a la madre, verificando que ambos se encontraran en condiciones estables. Posteriormente, realizó el procedimiento para pinzar y cortar el cordón umbilical.

Madre y bebé fueron trasladados para valoración médica

Minutos después, paramédicos arribaron al lugar para continuar con la atención médica y trasladaron tanto a la madre como al recién nacido a un hospital para su valoración.

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El elemento de la Policía Municipal calificó la experiencia como algo significativo, destacando que se trató de un momento especial que no suele vivirse con frecuencia durante el servicio.

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