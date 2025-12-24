Presuntos Huachicoleros Atacan a Balazos a Cazadores en Chihuahua

Desde muy temprana hora de este miércoles 24 de diciembre, se desplegó un operativo de seguridad interinstitucional en los alrededores de la antigua estación del ferrocarril de Horcasitas, zona rural perteneciente a la ciudad de Chihuahua, ubicada sobre la carretera Chihuahua–Delicias.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que custodiaban una pipa, la cual presuntamente transportaba combustible robado, realizaron disparos de arma de fuego contra un grupo de personas dedicadas a la cacería, quienes transitaban a bordo de una camioneta por la zona.

Te podría interesar: Presunto Ladrón Incendia Vivienda al Ser Acorralado por Policías en Ciudad Juárez

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Policía Municipal, así como personal de seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes aseguraron el perímetro y realizaron recorridos en brechas y caminos cercanos.

Se registró un herido y pipa asegurada tras el enfrentamiento

Durante el ataque, una persona resultó lesionada por proyectil de arma de fuego en uno de los brazos, mientras que los agresores lograron huir con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas por estos hechos.

En el lugar, las autoridades aseguraron la pipa, así como a dos personas que presuntamente viajaban en ella, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento de las investigaciones.

Posteriormente, dos ambulancias de URGE arribaron al sitio para trasladar al lesionado, así como a los otros dos hombres asegurados. De acuerdo con la información oficial, todos abordaron las unidades por su propio pie para recibir atención médica y continuar con los procedimientos correspondientes.

Asesinan a un Hombre en el Estacionamiento de una Plaza Comercial en Chihuahua

En la escena quedaron esparcidos diversos casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados por peritos como parte del procesamiento del lugar y la integración de la carpeta de investigación.

Historias recomendadas: