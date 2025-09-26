Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), ofreció este viernes una disculpa pública por la tragedia del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y 27 resultaron heridos.

Durante la ceremonia realizada a las 16:00 horas en el Museo de la Ciudad de México, Garduño se dirigió a las víctimas sobrevivientes y familiares de los fallecidos, en cumplimiento de la resolución del juez del proceso penal 237/2023.

Video: Protestan en Estación Migratoria de Cd. Juárez ante Disculpa Pública de Francisco Garduño.

"A todos les ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento y daño causado a ustedes y a sus familias, que vieron cambiar sus vidas para siempre", declaró desde el podio el exfuncionario, quien concluyó sus palabras diciendo "Con mucha humildad, Francisco Garduño Yáñez".

Previamente, diversos colectivos protestaron en la estación migratoria de Ciudad Juárez, expresando su rechazo a que Garduño permanezca en libertad sin condiciones. Los manifestantes exigieron que la disculpa se realizara en Chihuahua, donde ocurrieron los hechos, y demandaron el reconocimiento como víctimas de 27 mujeres adicionales que estuvieron en el lugar durante el incendio.

Garduño dejó la titularidad del INM el 30 de abril de 2025, siendo sustituido por Sergio Salomón. El exc omisionado logró suspender su proceso penal tras cumplir condiciones judiciales, incluyendo el pago por daños y esta disculpa pública.

Del total de nueve personas imputadas, seis permanecen en prisión. Las víctimas reconocidas recibieron indemnizaciones promedio de 3.5 millones de pesos cada una, totalizando 246 millones de pesos pagados por el INM.

