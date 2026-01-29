Quinto Juicio Contra Naomi Yamilé en Cd. Juárez: Ordenan Investigar a Madre de Víctima

En el marco del quinto juicio que se sigue en contra de Naomi Yamilé R. P., exasistente educativa de una estancia infantil subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, un juez ordenó al Ministerio Público abrir una carpeta de investigación por el presunto delito de falsedad de declaraciones en contra de la madre de una de las víctimas.

La determinación judicial se dio luego de que, durante el desarrollo del proceso, la madre de la menor negara haber interpuesto una demanda por la vía civil en contra del coordinador de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del IMSS, hecho que fue controvertido por la defensa de la acusada.

De acuerdo con los abogados de Naomi Yamilé, la familia de la víctima sí promovió una demanda civil con la finalidad de obtener una compensación económica superior a los dos millones de pesos, derivada del presunto ataque sexual denunciado en perjuicio de su hija, ocurrido al interior de la guardería subrogada.

Avanza el proceso penal y se aproximan nuevos juicios

El quinto juicio concluyó con el desahogo de pruebas de ambas partes, por lo que será el próximo martes 3 de febrero cuando se lleven a cabo los alegatos de clausura, etapa previa a que el tribunal emita una resolución.

En paralelo, el sexto juicio que enfrenta Naomi Yamilé R. P. continúa en desarrollo, actualmente en la fase de presentación de testigos a favor de la defensa, como parte de su estrategia legal.

Asimismo, se informó que en los próximos días dará inicio el séptimo juicio en contra de la exasistente educativa, ahora por el delito de violación agravada en perjuicio de un menor de aproximadamente dos años de edad, uno de los casos de mayor gravedad dentro del cúmulo de procesos que enfrenta.

Hasta el momento, el historial judicial de Naomi Yamilé registra tres absoluciones, mientras que en un cuarto juicio fue encontrada penalmente responsable, recibiendo una sentencia de cinco años de prisión.

Las autoridades judiciales mantienen en curso los distintos procesos, reiterando que cada uno se analiza de manera individual, respetando el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas.

