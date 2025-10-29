Realizan Cateo en Local Comercial de Ciudad Juárez en Búsqueda de Mujer Desaparecida

Elementos de la Comisión Local de Búsqueda, en coordinación con la Guardia Nacional, llevaron a cabo un operativo en un local comercial de Ciudad Juárez, donde ejecutaron una orden de cateo relacionada con la investigación de una mujer reportada como desaparecida.

Durante la diligencia, los empleados del establecimiento fueron desalojados para permitir el ingreso del personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes ingresaron al inmueble con rotomartillos, picos, palas y un agente canino, con el propósito de buscar posibles restos humanos o indicios relacionados con el caso.

Realizaron excavaciones en el patio trasero del inmueble

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes realizaron excavaciones en el patio trasero del inmueble, donde se sospecha podrían existir inhumaciones ilegales. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ningún hallazgo, por lo que se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial sobre los resultados del cateo.

El operativo se desarrolló bajo un fuerte resguardo de seguridad y forma parte de las acciones permanentes de búsqueda de personas con reporte de ausencia en la zona norte del estado.

