Realizan Revisión en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez; Aseguran Más de 100 Objetos
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado encabezó una revisión extraordinaria en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez, donde fueron asegurados más de 100 objetos prohibidos.
Con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad y mantener entornos seguros dentro del sistema penitenciario, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo este miércoles una revisión extraordinaria en el Cereso Estatal No. 3 de Ciudad Juárez.
En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y personal de custodia penitenciaria de la SSPE, con una cobertura total de 1,051 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en dos módulos del centro.
Aseguran más de 100 objetos prohibidos
Durante la intervención fueron localizados y asegurados diversos objetos no permitidos, entre ellos:
- 33 puntas hechizas
- 1 teléfono celular
- 10 pipas hechizas
- 1 cigarro electrónico
- 6 desarmadores
- 13 espejos hechizos
- 11 resistencias hechizas
- 5 bocinas hechizas
- 1 lámpara hechiza
- 1 máquina para tatuar hechiza
- 10 agujas para tatuar
- 22 cortaúñas
- 18 cachuchas
- 9 relojes
- 6 calculadoras
- 5 sartenes
- 2 sartenes eléctricos
- 1 parrilla hechiza
- 4 bolsas
- 2 pares de calzado no permitido
- 2 juegos de mesa hechizos
- 3 tijeras
- 8 desodorantes en aerosol
- 3 perfumes
- 4 lentes oscuros
- 1 guitarra
- 2 regaderas eléctricas
- 1 aire
- Pedacería de cable
- 1 plancha
El director de Centros, Elmer Soto Villado, explicó que estas inspecciones se realizan de forma semanal en los distintos penales del estado, bajo estrictos protocolos de seguridad, con el propósito de prevenir incidentes, reforzar el control interno y garantizar la estabilidad penitenciaria.
