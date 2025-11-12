Realizan Revisión en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez; Aseguran Más de 100 Objetos

Con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad y mantener entornos seguros dentro del sistema penitenciario, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo este miércoles una revisión extraordinaria en el Cereso Estatal No. 3 de Ciudad Juárez.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y personal de custodia penitenciaria de la SSPE, con una cobertura total de 1,051 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en dos módulos del centro.

Aseguran más de 100 objetos prohibidos

Durante la intervención fueron localizados y asegurados diversos objetos no permitidos, entre ellos:

33 puntas hechizas

1 teléfono celular

10 pipas hechizas

1 cigarro electrónico

6 desarmadores

13 espejos hechizos

11 resistencias hechizas

5 bocinas hechizas

1 lámpara hechiza

1 máquina para tatuar hechiza

10 agujas para tatuar

22 cortaúñas

18 cachuchas

9 relojes

6 calculadoras

5 sartenes

2 sartenes eléctricos

1 parrilla hechiza

4 bolsas

2 pares de calzado no permitido

2 juegos de mesa hechizos

3 tijeras

8 desodorantes en aerosol

3 perfumes

4 lentes oscuros

1 guitarra

2 regaderas eléctricas

1 aire

Pedacería de cable

1 plancha

El director de Centros, Elmer Soto Villado, explicó que estas inspecciones se realizan de forma semanal en los distintos penales del estado, bajo estrictos protocolos de seguridad, con el propósito de prevenir incidentes, reforzar el control interno y garantizar la estabilidad penitenciaria.

