Se Registra Incendio en la Colonia Martín López de Chihuahua; Adulto Mayor Resulta Lesionado

Un incendio registrado la mañana del sábado en las inmediaciones de la presa Chuvíscar movilizó a cuerpos de emergencia y vecinos de la colonia Martín López, en Chihuahua, luego de que una vivienda fuera consumida por el fuego.

Fue alrededor de las 7:00 de la mañana cuando una densa columna de humo alertó a habitantes de la calle 24 de Febrero, quienes salieron de sus domicilios e intentaron sofocar las llamas con cubetas de agua.

Te podría interesar: Detienen a Cuatro Tras Operativo en Cd. Juárez; Localizan Toma Clandestina y Personas Atada

Durante las maniobras, un adulto mayor resultó lesionado tras caer de espaldas y golpearse la cabeza mientras participaba en las labores para apagar el incendio, por lo que fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital.

Señalan que pudo haber sido intencional el incendio

De acuerdo con testimonios en el lugar, la vivienda presuntamente habría sido incendiada de manera intencional mientras la joven que habitaba el inmueble no se encontraba en su interior.

“Mi hija bajó a la tienda y cuando regresó ya estaba la casa prendida”, relató Blanca Rascón, madre de la afectada, quien además señaló que tras el incidente no ha podido localizar a su hija.

Vecinos también indicaron que la persona presuntamente responsable sería una mujer conocida en la zona, aunque esta versión no ha sido confirmada por autoridades.

Rescatan a 10 Perros Víctimas de Maltrato en Ciudad Juárez

Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron sofocar el incendio en aproximadamente 30 minutos, pese a las complicaciones de acceso en la zona debido a la geografía del cerro.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el origen del siniestro y deslindar responsabilidades.

Historias recomendadas: