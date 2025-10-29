Suspenden Clases en Secundaria Estatal de Ciudad Juárez por Aparente Amenaza de Bomba

Fue alrededor de las 11:30 de la mañana cuando el director de la Escuela Secundaria Estatal 3016 “Venados” recibió una llamada telefónica en la que un hombre lo amenazó con quitarle la vida a él y a los alumnos utilizando un explosivo. Por lo que de inmediato el directivo llamó al número de emergencia 911, lo que provocó una movilización policiaca y el cierre de varias vialidades en Ciudad Juárez.

Cierran Calles Aledañas por Seguridad

Hasta el momento, la escuela permanece bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Estatal, por lo que la avenida Benjamín Franklin continúa cerrada en su totalidad hasta la avenida Adolfo López Mateos, así como las calles aledañas que conectan con la avenida Henry Dunant, entre ellas Manuel Díaz y Reyes Estrada. Las autoridades recomiendan utilizar vías alternas debido al congestionamiento vial en la zona.

Por su parte, las autoridades del plantel informaron que, debido a la movilización policiaca, las clases del turno vespertino quedaron suspendidas.

Sin embargo, el Heroico Cuerpo de Bomberos reportó que, hasta el momento, no se han localizado indicios de artefactos explosivos en el lugar.

En breve, más información.

