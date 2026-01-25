Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 25 de Enero 2026

Si planeas cruzar hacia Estados Unidos este domingo 25 de enero de 2026, aquí te presentamos los tiempos de espera actualizados en los cruces internacionales de la frontera norte de Chihuahua, de acuerdo con información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.

Puente Internacional Paso del Norte

Carril general: 28 minutos

Ready Lane: 25 minutos

SENTRI: 1 minuto

Ubicación: Avenida Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Horario: Abierto las 24 horas.

Puente Internacional Córdova de las Américas

Carril general: 5 minutos

Ready Lane: 2 minutos

Ubicación: Avenida de las Américas 2551, colonia Margaritas, Ciudad Juárez, Chihuahua

Horario: Abierto las 24 horas.

Puente Internacional Zaragoza–Ysleta

Carril general: Cerrado

Ready Lane: 40 minutos

SENTRI: 3 minutos

Ubicación: Avenida Waterfill, Ciudad Juárez, Chihuahua

Horario: Abierto las 24 horas.

Puente Internacional Guadalupe–Tornillo

Carril general: 0 minutos

Horario: De 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Puente Internacional Santa Teresa

Carril general: 10 minutos

Ready Lane: 5 minutos

Horario: De 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Recomendaciones Para Automovilistas

Las autoridades advierten que los tiempos de cruce pueden variar a lo largo del día, dependiendo del flujo vehicular, las condiciones climáticas y los procesos de revisión en los puentes internacionales, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación.

