Trasladan al Penal del Altiplano a Roberto "N" Alias "El 04" Desde el Cereso No. 1 de Chihuahua

Durante la noche del lunes 19 de enero, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó el traslado federal de una Persona Privada de la Libertad (PPL) considerada de alto impacto, identificado como Roberto “N” alias "El 04", del Centro de Reinserción Social del Estado No. 1 (Cereso No.1), en la ciudad de Chihuahua, al Centro Federal de Reinserción Social No. 1 “Altiplano”.

El operativo fue coordinado a través de la Dirección de Centros de Reinserción Social y se llevó a cabo bajo un esquema de seguridad reforzado, con la participación de corporaciones estatales y federales, debido al nivel de riesgo que representaba el interno.

De acuerdo con la información oficial, el traslado inició a las 21:45 horas con el movimiento terrestre del PPL desde el Cereso Estatal No. 1 hasta el Aeropuerto Internacional “General Roberto Fierro”. Posteriormente, se concretó su traslado al penal federal, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operaciones de alta seguridad.

En el despliegue participaron 211 elementos pertenecientes a la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la propia SSPE, así como 29 vehículos oficiales, lo que permitió garantizar la seguridad del interno, del personal operativo y de la ciudadanía durante todo el procedimiento.

Operativo simultáneo en Juárez y Chihuahua para evitar filtraciones

Las autoridades informaron que el traslado se realizó sin incidentes ni contratiempos. Como medida preventiva, se implementaron operativos simultáneos tanto en la ciudad de Chihuahua como en Ciudad Juárez, con el objetivo de evitar filtraciones de información y posibles intentos de rescate, dada la peligrosidad del PPL.

Aunque los despliegues de seguridad se llevaron a cabo en ambas ciudades, únicamente se efectuó el traslado de este interno, como parte de una estrategia de seguridad diseñada para mantener el control operativo y minimizar riesgos.

Finalmente, se reiteró que todos los procedimientos se ejecutaron con estricto apego a los protocolos de seguridad y a los derechos humanos, y que la coordinación interinstitucional es clave para mantener la estabilidad del sistema penitenciario en Chihuahua.

