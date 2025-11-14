204 Días en Órbita: Astronautas de Misión Shenzhou-20 Vuelvan a la Tierra en Nave de Reemplazo

Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie, de la misión Shenzhou-20, por fin regresaron a la Tierra luego de estar en el espacio por 204 días, luego de que su nave sufriera daños causados por basura espacial.

Los astronautas, que por más de medio año estuvieron en órbita, un periodo que establece un nuevo récord de estancia para un único equipo de astronautas chinos, llegaron a bordo de la Shenzhou-21.

Alrededor de las 16:40 horas (local), la cápsula descendió en el campo de Dongfeng, en la región septentrional de Mongolia Interior, según informaron medios locales.

Noticia relacionada: ¿Cuándo Alcanzará su Punto Máximo la Lluvia de Estrellas Leónidas? Este Será el Mejor Día

Una vez que fue abierta la escotilla de la nave, se certificó que los tres astronautas están en buen estado físico, luego de que estuvieron más de seis meses fuera de nuestro planeta.

Mientras estuvieron en el espacio, Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie realizaron cuatro salidas extravehiculares y múltiples operaciones de transferencia de carga.

También realizaron numerosos experimentos en áreas como física de microgravedad, ciencia de materiales o biología espacial.

Video: Astronautas Completan Primera Caminata en Estación Espacial China

El "rescate"

La tripulación de la Shenzhou-20 no pudo regresar, ya que su nave presentó microfisuras en el cristal de una de las ventanas, muy probablemente a causa de basura espacial.

Este daño dejó la cápsula no apta para un descenso tripulado seguro, por lo que seguirá en el espacio hasta que el programa espacial chino decida qué hacer.

Ante este problema, se decidió enviar a la Shenzhou-21, la cual no tuvo problemas durante todo el ascenso y el descenso con los tres astronautas.

Noticia relacionada: NASA Presenta a los Astronautas que Podrían ser los Primeros Humanos en Pisar Marte

Fue el 1 de noviembre que esta nave llegó a la estación espacial china Tiangong con tripulación sustituta y se acopló como vehículo de emergencia.

Los astronautas de la Shenzhou-20 convivieron con sus sucesores en la plataforma orbital durante los días adicionales necesarios para las verificaciones de seguridad.

Lanzada el pasado abril, la tripulación de la Shenzhou-20 ha completado más de seis meses en órbita realizando experimentos científicos y pruebas técnicas destinadas a consolidar la operatividad de Tiangong.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ICM