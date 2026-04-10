Artemis II: Así Fue el Amerizaje de la Cápsula Orión en el Océano Pacífico tras Viajar a la Luna

La nave Orión amerizó en el océano Pacífico, frente a las costas de California. A las 6:07 de la tarde, tiempo del centro de México, los cuatro astronautas llegaron a la Tierra, lo que marca el fin de la misión Artemis II, la primera que se dirigió a la Luna en 53 años.

La cápsula atravesó la atmósfera en una bola de plasma a 2 mil 700 grados centígrados.

atravesó la atmósfera en una bola de plasma a Durante su descenso, la nave Orión alcanzó los 40 mil kilómetros por hora.

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Nave Orión regresa a la Tierra a 40 mil kilómetros por hora

Después de haber viajado más de un millón de kilómetros y de circunnavegar la Luna, finalmente ha vuelto la cápsula Orión. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen completaron el amerizaje, una maniobra que comenzó cuando se separó la nave del módulo de servicio.

Acto seguido, la cápsula fue girada para enfrentar el descenso con el escudo térmico por delante. Esta pieza resistió las temperaturas de hasta 2 mil 700 grados centígrados. Las altas temperaturas fueron alcanzadas por la súbita presión de los gases de la atmósfera contra el exterior de la nave.

Cuando un gas se comprime, se calienta; cuando se extiende, se enfría. Este principio, esencial para el funcionamiento de un refrigerador, también ocurre al reingresar a la Tierra a gran velocidad. La nave Orión ingresó a 40 mil kilómetros por hora y comenzó la maniobra de frenado con la sucesiva apertura de paracaídas.

VIDEO: Momento Exacto del Amerizaje de la Cápsula Orion en el Pacífico; Concluye con Éxito la Misión Artemis II

Termina la misión Artemis II en las costas de California

Cuando llegó a los 7 kilómetros de altura, la cápsula ya había aminorado su velocidad hasta los 520 kilómetros por hora. A 3 kilómetros de altura se abrieron los paracaídas principales de frenado, que llevaron la velocidad de la nave a los 300 kilómetros por hora.

El amerizaje en frente de las costas de California ocurrió a 32 kilómetros por hora. Autoridades han acudido al encuentro de la tripulación de la Artemis II, una misión que inaugura una nueva etapa en la carrera espacial. La NASA contempla una siguiente misión, Artemis III, que habrá de circunnavegar la Luna a menor altura.

Artemis IV será la primera misión que coloque a astronautas en la superficie del satélite en más de 50 años. Estos esfuerzos se dirigen, según el nuevo plan de la NASA, hacia la construcción de una base permanente en el hemisferio sur de la Luna.

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