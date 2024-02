Ciencia: ¿A qué huele un coche nuevo?

(Foto: Pixabay)

Olor a coche nuevo

El secreto de este aroma

¿Es dañino el olor a auto nuevo?

Muchas personas sienten un gran placer al estrenar un automóvil , y esa sensación se ve potenciada por el particular olor de un. Ese curioso aroma es difícil de describir, pero es muy característico.Si tu eres uno de los muchos que se han preguntado ¿a qué huele un? Aquí te vamos a resolver ese misterio.Aunque se trata de un olor que, casi de inmediato, todos reconocemos, el olor aes muy difícil de definir.A la mayoría de los amantes de losles fascina este aroma, y los remite a sentimientos positivos, pero, a la hora de explicarlo la cosa se vuelve complicada.Aunque varía de carro a carro, el aroma a coche nuevo es muy similar en todos los modelos de todas las marcas.Y es que, en realidad, el olor ano es otra cosa que la combinación de los aromas de los plásticos nuevos y los adhesivos que los pegan.Ahora bien, el característico olor de losnuevos no se podría lograr solamente por una combinación de aromas.En realidad, para tomar ese olor unificado y particular se requiere otro elemento clave: la.Es decir, tanto los olores de los plásticos como los de los pegamentos y materiales de sellado, junto con los de lubricantes, pintura, vapores de gasolina y gases de escape, se volatilizan en el interior del auto cerrado, generando una composición gaseosa particular.Así, cuando te introduces en tu, estás oliendo esos componentes orgánicos volátiles.Como podrías pensar, inhalar estos aromas no es muy bueno para tu salud.De acuerdo con un estudio científico que analizó el olor a, existen hasta 50 componentes orgánicos volátiles al interior de un carro recién salido de la agencia. Otro estudio incluso encontró, en baja cantidad, benceno, ciclohexanona y estireno, componentes que pueden provocar desorientación, dolor de cabeza e irritación, además de ser cancerígenos.Afortunadamente, según todas las pruebas científicas , estos componentes son muy bajos y van disminuyendo conforme se usa el carro.Se estima que, en un mes de uso, desaparecen por completo, junto con el característico aroma a auto nuevo.Justo por eso, los expertos recomiendan ventilar muy bien un auto nuevo, dejando las puertas abiertas para que el aire por sí solo "limpie" el coche.https://www.youtube.com/watch?v=c8zGkFDBFvo