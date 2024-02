Ciencia: ¿Por qué los gatos saben cuándo va a llover?

(Foto: Pixabay)

¿Los gatos pueden saber cuándo se avecina una lluvia?

Una cualidad que aprenden

Instinto de supervivencia

Los simpáticossiguen siendo todo un misterio. A pesar de llevar siglos como animales de compañía, tienen muchas características propias de animales salvajes.Entre estas destaca una por su curiosidad:. Y no, no decimos una sandez, la ciencia sabe por qué losse apresuran a guarecerse antes de que los inútiles humanos sepan que va a llover.Aquí te decimos la razóndetrás de esta curiosa cualidad de nuestros queridos " micifuz ".La respuesta rápida es sí. Los gatos, y muchos otros animales, pueden saber cuándo se avecina una lluvia, sobre todo las más intensas. Pero esto no es nada sobrenatural, ni fuera de la lógica.Esta cualidad no es nueva, de hecho, hace siglos los marineros llevaban un gato a bordo de las embarcaciones, porque sabían que, si el felino corría a esconderse a una zona oscura, era casi seguro que llovería fuertemente en altamar.La explicación sencilla para entender esta cualidad es que los gatos son más sensibles que los humanos a los sonidos, los olores y los cambios en su entorno.Por eso, pueden captar con sus sentidos los más leves cambios en la presión atmosférica, y sus sentidos intensificados les permiten "sentir" los indicios de que se avecina una lluvia mucho antes de que sus dueños se enteren.Ahora bien, como casi cualquier cosa que aprenden los gatos, esta cualidad no nace de la nada, y en realidad es algo que entrenan con la repetición.Es decir, con los años, los gatos descubren que, justo antes de que llueva, sus oídos internos detectan un cambio en su entorno. Se trata de la caída repentina de la presión atmosférica y, gracias a que han vivido efectos similares con anterioridad, pronto aprenden a asociar esto con una lluvia o tormenta.Además, como los humanos, también aprenden a diferenciar los sonidos, y pueden captar -mucho más claramente que nosotros- gracias a sus finos oídos, un débil sonido de un trueno a lo lejos, y saben que, dentro de poco, una lluvia torrencial se acerca.Finalmente, también pueden oler el aroma característico del ozono, que es creado por los rayos y tiene un fuerte olor metálico. Así saben que pronto lloverá fuerte mucho antes que los humanos.La reacción dela la lluvia que se avecina, sobre todo cuando será fuerte, es muy distinguible y se debe a su instinto de supervivencia.Es por este instinto que su primera reacción será huir o esconderse. Intentará correr al lugar más seguro que pueda encontrar y mantenerse ahí hasta que pase la lluvia.Normalmentese esconde en un lugar cerrado, esperando estar seguro ahí hasta que pase el mal clima.En el caso decon crías pequeñas, suelen llevar as a un lugar seguro antes de refugiarse ellas mismas.Así que, en realidad,no "predicen" el clima como si se tratara de adivinos, sino que se aprovechan de sus capacidades naturales para saber con antelación cuándo va a llover.https://www.youtube.com/watch?v=k-LilvkIPc0