¿Cuándo es la Noche Internacional de Observación de la Luna y qué Actividades Hay en 2025?

¡No te la pierdas! En el Marco de la Noche Internacional de Observación de la Luna, miles de personas alrededor del mundo admirarán al satélite natural; en México organizaron actividades para compartir este momento de manera colectiva.

En el país, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) confirmó su participación por medio del Centro de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio (FACITE). La maestra Tatiana Kokina, quien es responsable del centro, compartió que el objetivo de esta actividad es acercar a la gente a la Astronomía y fomentar la curiosidad por el universo.

Video: Eclipse Total de Luna "Sangrienta" Dura 83 Minutos y se Observa en Medio Oriente

La iniciativa nació en 2009 por el impulso de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y desde entonces se ha consolidado como un evento anual que conecta a comunidades, familias y aficionados a la ciencia. Este año, además, coincide con la Semana Mundial del Espacio.

La Noche Internacional de Observación de la Luna se celebra anualmente en septiembre u octubre, cuando la Luna se encuentra en cuarto creciente, una fase ideal para la observación nocturna.

Nota relacionada: Calendario Astronómico Octubre 2025: Lluvias de Estrellas y Todos los Eventos Celestes que Habrá

¿Cuándo es y qué podrás observar?

Quienes participen en las actividades por la Semana Mundial del Espacio podrán ver:

Cráteres y montañas lunares con gran detalle.

La belleza de los llamados mares lunares.

La posibilidad de admirar a Saturno y sus anillos, visibles durante esa noche.

Puedes participar donde quiera que estés.



Para formar parte de esta actividad no es necesario que tengas un telescopio, basta con que admires el cielo y te dejes maravillar. En caso de que si tengas un instrumento para ver la Luna, puedes registrarte en el mapa mundial de observadores.

Historias recomendadas:

FBPT