¿Cuándo Es la Luna de Cosecha en 2025? Por Esta Razón la Superluna de Octubre Es Más Brillante

El cielo nocturno no deja de sorprender. El calendario de fenómenos astronómicos marca que habrá una Superluna en Octubre 2025, que coincide con la Luna de Cosecha y en N+ te contamos cuándo será y por qué se le conoce así.

Para que no te pierdas ninguna de las fases de la luna de octubre, te compartimos Calendario Lunar de Octubre 2025: ¿Cuándo Hay Super Luna y Todas las Fases del Mes?, así como La Luna Baja a Querétaro como Obra de Luke Jerram ¿Dónde y Cuándo Podrás Verla Gratis?

La Superluna de Octubre 2025 es especial porque será más brillante y más grande que otras lunas llenas, según explica el sitio especializado Star Walk. Además de ser la más cercana al reciente Equinoccio de Otoño.

¿Cuándo es la Luna de Cosecha? Fecha de la Superluna de Octubre 2025

La Luna de Cosecha, que en octubre de 2025 coincide con la Superluna se podrá observar en el cielo a partir del lunes 6 de octubre de 2025 a las 21:48 horas y se extenderá hasta la madrugada del 7 de septiembre de 2025.

Star Walk detalla que la Luna llena se podrá observar durante tres días. Sin embargo, el mejor momento para observarla es durante el atardecer cuando está más cerca del horizonte. En esos momentos toma un tinte naranja por la refracción atmosférica.

¿Cuándo será la superluna de Octubre 2025? te decimos. Foto: Unsplash

¿Por qué la Superluna de Octubre 2025 será más brillante?

La luna llena de octubre será una Superluna, y se verá 6.6 por ciento más grande y 13 por ciento más brillante que una luna llena promedio. Ello debido a que la luna está cerca del Perigeo, el punto más cercano a la Tierra.

El sitio especializado en astronomía detalla que si bien el ex astrofísico de la NASA Fred Aspenak incluye a esta luna en la lista de Superlunas, Richard Nolle, quien acuñó primero el término, no lo hace.

¿Por qué se le conoce como Luna de Cosecha?

De acuerdo con la NASA, se le nombra como "Luna de Cosecha" a aquella luna llena que se produce cerca del inicio del otoño. Término que acuña desde antes que se usará la electricidad, cuando los agricultores dependían de la luz de la luna para poder trabajar en la cosecha.

Si bien la Luna de Cosecha usualmente ocurre en septiembre de 2025, cada tres o cinco años se mueve a octubre. De modo que la Luna Llena de Octubre es la primera Luna de Cosecha desde octubre de 2020.

¿Por qué la Superluna de Octubre se verá más brillante en el cielo nocturno? Te decimos. Foto: Unsplash.

Historias Recomendadas