De la Luna hasta Nuestras Casas: ¿Qué Inventos Surgieron de las Misiones Espaciales?

Uno de los beneficios más palpables de la exploración espacial es la tecnología que aporta a la vida cotidiana. Misiones como la Artemis II permiten desarrollar y probar invenciones que tarde o temprano llegan a nuestras casas. Te contamos qué inventos de todos los días surgieron en el espacio.

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La Guerra Fría y la carrera espacial, impulsoras del miedo y la innovación

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética protagonizaron una prolongada era de confrontación indirecta conocida como la Guerra Fría. En este periodo, las dos superpotencias trasladaron al espacio parte de las tensiones que se vivían en la Tierra.

El lanzamiento del satélite Sputnik inauguró la carrera espacial, donde cada país intentaba rebasar el logro alcanzado por el otro. Estados Unidos colocó a los primeros humanos en la Luna, pero la URSS consiguió colocar al primer animal en órbita, la perra Laika. También llevó al primer ser humano a la órbita espacial a bordo de la Vostok 1, Yuri Gagarin.

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Además envió sondas a Venus y rebasó a la NASA en el desarrollo de cohetes. La ventaja era tan amplia que Estados Unidos terminó por adoptar el motor ruso RD-180 en sus cohetes Atlas V durante los años dos mil.

La tecnología no es inocente: detrás de cada hito espacial estaba la amenaza nuclear. En cualquier cohete donde se pueda colocar a un astronauta, también se puede colocar una ojiva.

Cohete SLS durante el lanzamiento de la misión Artemis II. Foto: Reuters

No obstante, la competencia por el espacio también llevó beneficios a los desprotegidos “terrícolas”. A bordo de las misiones espaciales se probaron múltiples tecnologías pioneras que hoy disfrutamos todos los días.

Espuma con memoria

En el siglo XXI, sillones, asientos y camas han cambiado los tambores metálicos por una espuma de poliuretano a la que se añaden químicos que mejoran su viscosidad. El resultado es la espuma viscoelástica o espuma con memoria, que hoy vemos en aviones, salas de cine, las almohadillas de los tenis y nuestras recámaras.

La aspiradora de mano sin cables

La NASA colaboró con Black+Decker para el desarrollo de una aspiradora que no empleara cables. Al principio, la agencia espacial buscaba aprovechar la tecnología que impulsaba los taladros sin cables recién inventados por la empresa.

No obstante, esta alianza derivó en el lanzamiento de una amplia gama de herramientas portátiles inalámbricas, impulsadas por baterías. El producto más celebrado de aquella colaboración fue la aspiradora sin cables.

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El marcapasos

Un corazón que marcha sin ritmo es un peligro para la persona que lo lleva. La solución llegó con un minúsculo dispositivo eléctrico que corrige el paso del corazón con pequeñas descargas: el marcapasos.

Este invento, que ha salvado y beneficiado a millones de personas, fue posible gracias a la tecnología empleada por la NASA en sus sistemas eléctricos, donde se depende de pulsos minúsculos, como los que se usan bajo la piel. Por si fuera poco, la tecnología satelital también permitió mejorar los marcapasos y facilitar su recalibración sin cirugía.

Los lentes a prueba de arañazos

Los lentes fabricados con vidrio eran pesados, frágiles y deformaban la apariencia de los ojos de quienes los portaban. Hoy en día, los lentes llevar micas de policarbonato o de plástico, mucho más ligeras y durables.

Una adición especial, ingeniada por la NASA, fue la de materiales a prueba de arañazos. Esta tecnología, ampliamente usada en naves espaciales, coloca una fina capa de carbono en las superficies, para alcanzar una resistencia que imita a la del diamante.

El GPS y los pronósticos meteorológicos

Los satélites allanaron el camino para varias tecnologías que hoy consideramos habituales. El sistema de posicionamiento global (GPS) es un derivado de la tecnología militar y espacial del siglo XX.

Pantalla muestra una aplicación de mapas GPS. Foto: AFP

De la misma forma, los pronósticos meteorológicos que tantos ignoran cuando advierten de lluvias no serían posible sin los receptores empleados para recopilar señales de la atmósfera y enviarlas a tierra.

Los paneles solares

Aunque el desarrollo de los paneles solares es una historia amplia que toca tanto a científicos rusos como estadounidenses, es innegable que gran parte de su desarrollo pasó por la colaboración de la NASA y el Departamento de Energía. Así nació el uso de cristales de silicio para transformar en electricidad los fotones que llegan desde el Sol.

La exploración espacial fue decisiva para el desarrollo de los paneles de energía solar. Foto: AFP

El aislante térmico

Uno de los primeros problemas que enfrentó la NASA desde el programa Mercury, y más tarde con Apolo, fue cómo proteger a los astronautas de los cambios extremos de temperatura.

A lo largo de los años, la agencia espacial desarrolló varias tecnologías aislantes que hoy en día se usan cotidianamente en nuestros muros y nuestra ropa. Acaso el más avanzado sea el aerogel, un compuesto que se compone en un 99% de aire encapsulado en una red de sílice.

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Con información de la NASA y PBS