Estas son las 5 razas de perro que mejor se llevan con los gatos

Si eres amante de lasy tienes unen casa, o al revés y quieres traer una tu hogar, te decimos cuáles son lasque mejor conviven con losSeguro has escuchado el término de "parecen perros y gatos", como referencia a que no pueden estar dos personas juntas y que resulta un conflicto inminente. No obstante esto no es del todo cierto, ya que está probado, y muchas personas tiene tanto perros como gatos en su casa y han demostrado ser grandes compañeros. Si estas buscando agregar un nuevo integrante a tu familia peluda, te decimos cuales son las razas que mejor se llevan con los gatos para que te evites conflictos. Incluso, de esta relación se podrían beneficiar ambos y resultar en una gran compañía el uno para el otro.Eso sí, existen razas de perros que debido a su temperamento y conducta relajada resulta más fácil que se acoplen a tener un compañero gato . En especial si están entrenados, o no son tan hiperactivos puede resultar en una buena idea. Estos son los caninos que mejor se llevan con los felinos.Esta raza de perro de cara arrugada y larga es conocida por su instinto de ser cazadores y de querer perseguir a todo aquello que se mueva. No obstante, el Basset round resulta en un gran compañero, e incluso protector que los gatitos. Eso sí, siempre y cuando haya convivido desde cachorro con el gatito nuevo, o haya recibido una introducción paulatina ya que era un adulto. Mucho dependerá de cómo los introduzcas el uno con el otro.Esta raza de perros seguro la encontrarás en la mayoría de listas sobre buen comportamiento, agradable con los niños, y ahora, también gran amigo de los gatos. Los Beagles son perros con un carácter ideal y que son grandes compañeros. Se trata de caninos muy inteligentes, cariñosos y amigables. Eso si, son perros muy activos y su instinto de cazador lo llevan en la sangre, por lo que no dudes que si tienes jardín pueda ser un poco destructor.Tanto el Bulldog francés, como el Bulldog inglés son perros que adoran convivir con la familia y ser parte de las actividades en la casa. Estas peludos amigos les encanta jugar con cualquier cosa, y un gato podría ser un gran amigo y acompañante en sus travesuras. Estos perros con alma de cachorros sabrán cuidar y proteger del nuevo integrante de la familia, o bien adaptarse al cambio.Si estos perros desde cachorros se crían junto a un gato pueden ser amigos inseparables. De hecho notarías que en algunos casos se vuelve en su mayor proyecto ante cualquier amenaza. Los Golden son una raza conocida por su carácter noble y su tendencia a ser pacíficos.Se trata de una raza de perros altamente inteligente y cariñosa que es fácil de educar y se adapta muy bien a los cambios. Por lo tanto resultan ideales para convivir con niños y personas mayores, e incluso otro tipo de mascotas , entre ellos los gatos.