Las 5 etapas del amor ayudan a entender qué tan funcional es una relación. Sin embargo, la mayoría de las parejas solo pasan por tres de las cinco fases del enamoramiento. Según el psicoterapeuta Jed Diamond, muchos creen que esto pasa porque eligieron mal al ser amado, pero esa no es la razón.

Diamond, creador del programa Men Alive y consejero matrimonial y familiar por más de cuarenta años, creó una clasificación sobre cómo es enamorarse y, con motivo del 14 de febrero, Día del amor, te presentamos cuáles son las 5 etapas en pareja:

Demasiados matrimonios se terminan y la gente no sabe por qué... He descubierto que la mayoría de la gente busca el amor en los lugares equivocados. No entienden que la etapa 3 no es el final, sino el verdadero inicio para lograr el verdadero amor duradero