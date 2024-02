La ciencia confirma que los gatos sólo obedecen si reciben algo a cambio

(Foto: Pixabay)

El experimento

Los gatos convenencieros

“Estos resultados indican que los gatos no responden activamente a la conducta comunicativa cuando se les llama desde fuera de su rango de vista, a pesar de que son capaces de distinguir las voces de sus propietarios. Esta relación es claramente diferente entre el propietario de un gato, en contraste con el de un perro”, indicaron las conclusiones del estudio.

¿Por qué los gatos son convenencieros?

“Históricamente los gatos, a diferencia de los perros, no se han predispuesto a obedecer las órdenes de los humanos. Más bien, ellos han tomado la iniciativa en la interacción hombre-gato. Esto está en contraste con la historia de los perros y los seres humanos, donde el primero ha sido criado durante miles de años para responder a las órdenes y mandatos de los hombres. Los gatos, al parecer, nunca han necesitado aprender a obedecer.”

Todos los amantes desaben que son animales muy independientes y que, más allá del cariño natural por sus dueños, pueden buscar su aprobación en contadas ocasiones.Por lo anterior, el gato se ha ganado a pulso la fama de ser un animal interesado.Pero, como ha demostrado la ciencia, esto no es algo fuera de lo normal, sino que se ha comprobado por los expertos. Aquí te contamos todo sobre el tema.Los investigadores japoneses Atsuko Saito y Kazutaka Shinozuka, de la Universidad de Tokio, realizaron un experimento que buscaba determinar la capacidad de reconocimiento de las voces por parte de los gatos.Los resultados de la investigación se publicaron en la revista Animal Cognition bajo el título "Reconocimiento de la voz de propietarios de gatos domésticos" (Vocal recognition of owners by Felis catus).En primer término, la investigación determinó que los felinos sí son capaces de reconocer la voz de sus dueños, pero no eligen si les hacen caso o no a partir de su familiaridad, sino por aspectos relacionados con su propia conveniencia.De acuerdo con el estudio, que revisó el comportamiento de 20 gatos (19 domésticos y uno callejero) al escuchar diferentes voces de seres humanos, mismos que no se encontraban en su rango de visión, los gatos sí fueron capaces de distinguir la voz de sus dueños diferenciándola de la de desconocidos de la misma edad o sexo.Los investigadores japoneses analizaron las respuestas de los gatos a cada llamada mediante la medición de una serie de factores, como el oído, el movimiento de la cola y la cabeza, la dilatación de los ojos y los desplazamientos del grupo de animales.A pesar de que los felinos reconocen la voz de sus dueños cuando estos no están al alcance de su vista, los mininos sencillamente no le daban importancia a sus llamados a menos que tuvieran hambre o buscaran algún otro satisfactor.El estudio sugiere que la razón detrás de la conducta insensible de los gatos podría deberse a que los felinos llevan menos tiempo siendo domesticados activamente que los canes: 9,500 años en el caso de los gatos, frente a los 19,000 de domesticación canina.Incluso, los gatos primitivos buscaban la cercanía de los humanos para alimentarse más fácilmente. Así que, desde el inicio de la relación, ha existido este comportamiento convenenciero.En este sentido el informe detalla:Pese a esta falta de respuesta comunicativa por parte de los gatos, los autores del estudio reconocen que los propietarios de estos animales están tan ligados emocionalmente a ellos como lo están los propietarios de perros.https://www.youtube.com/watch?v=XBD6HnzoTCs