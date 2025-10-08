Esta madrugada se espera la ocurrencia de una lluvia de meteoros también conocidos como Dracónidas o Giacobínidas. Sin embargo, es altamente probable que no pueda apreciarse, ni a simple vista; ni con telescopios.

Wilder Chicana Nuncebay, astrónomo del Planetario “Luis Enrique Erro” (PLEE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) explica por qué es posible que la lluvia no sea perceptible ni con telescopios.

“No, porque son dos factores, uno es cuánto material dejó el cometa, hay cometas que dejan un poco material, entonces cuando la tierra pasa por ahí, son muy pocas las cuentas que se pueden hacer durante la noche, porque es muy poco material, siempre y cuando estemos en un lugar totalmente obscuro, que no tenga contaminación lumínica, el brillo de la Luna es tal que no nos deja ver el brillo de las trazas”.

Se dice que estas estrellas fugaces provienen de un cometa que orbita el Sol y deja un rastro de polvo en el espacio y cuando la Tierra cruza ese rastro, las partículas se queman en la atmósfera y se transforman en los meteoros.

“Lo que ocurre es que cuando los cometas en sus órbitas alrededor del sol se van moviendo, cuando se acercan al sol, el material que forma los cometas pasa de un estado sólido a un estado gaseoso sin volverse líquido, salta de sólido a gas, eso se llama sublimación, ese material atrapado va quedando rezagado y forma una especie de camino de Hansel y Gretel en el cielo, van quedando fragmentos, marcan la trayectoria del cometa entra a la Tierra y al entrar a la atmósfera comienza a brillar y esa es la famosa lluvia de estrellas o lluvia meteórica”, sostuvo Wilder Chicana.

Esto es algo que ocurre todo el tiempo.

Asimismo, el Astrónomo sostiene que las lluvias Dracónidas y Leonidas es una práctica que se produce todo el tiempo “Prácticamente se producen de manera permanente.

Sin embargo, casi cada mes hay una lluvia que es más notable que el resto, entonces estas lluvias, tenemos las Dracónidas, las Leonidas, las perseidas, se producen casi cada mes”.

Cabe destacar, que Wilder Chicana afirma que este tipo de fenómenos no afectan a los seres humanos.

