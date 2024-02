Los perros cachorros nacen listos para convivir con los humanos

Foto: Reuters

A los perros les gusta que les hables con voz de bebé

De acuerdo con unrealizado por elde la, losde los perros son capaces de comunicarse con los humanos poco después de su nacimiento.Emily Bray, investigadora asociada posdoctoral del proyecto señaló que los cachorros desde una muy temprana edad ya son capaces de mirar y devolver la mirada social de una persona, y fácilmente pueden utilizar la información proporcionada por algún humano en un contexto social , incluso antes de tener una experiencia extensa con personas.Para el estudio se emplearon cachorros que eran crías de perros gruñía, esto con el fin de conocer realmente si un comportamiento se debe a la genética o bien al entrenamiento que reciben. Para el proyecto evaluaron a 375 cachorros labradores y golden retriever de aproximadamente 8 semanas de edad en una serie de medidas sociocognitivas que previamente habrían sudo evaluadas en perros adultos.Una de las tareas consistía en mantener el contacto visual con el investigador. Otra era seguir el gesto de la mano y los ojos del investigador hacia un premio que estaba escondido debajo de una de las dos tazas que se encontraban a 1.3 metros de distancia.Los 375 cachorros del estudio aún vivían con su madre y sus compañeros de camada. Ninguno se había ido a vivir con algún humano para que pudiera tener una interacción más cercana. Esto con el fin de conocer si era un trato biológico heredado de la domesticación, o un simple signo del entorno en el que viven.De acuerdo con el estudio los perros son muy hábiles en interpretar las señales humanas, y no hace falta de ningún tipo de entrenamiento para que se de una comunicación entre las dos especies. Lo anterior demuestra que existe una base genética producto de la domesticación e interacción entre humanos y perros a lo largo del tiempo.De igual forma notaron que los perros que más se involucraban en las actividades eran aquellos que se sentían atraídos a las voces agudas, mejor conocidas como “voz de bebé”, Conocido como parentese, esta forma de hablar con mayor entonación y un tono moñas alto a menudo acompañado con palabras tontas son clave para impulsar el desarrollo del habla no solo de los bebés, sino que los cachorros también tienen una preferencia a este tipo de conversación.De acuerdo con estos resultados es mas probable que los perros respondan bien a as voces agudas. Por ejemplo frases como : “¿Quién es un buen chico?, ¿Quién es un buen perro?, ¡Qué guapo!” Entre otras.https://youtu.be/OWs5bN1OUpg