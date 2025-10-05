Luna Llena de Octubre 2025: ¿Cómo Observarla desde Casa Según la NASA?...Y Sin Telescopio

La agenda astronómica del mes no deja de sorprender. A partir del lunes 6 tendrá lugar la Luna Llena de Octubre, también conocida como Luna de Cosecha y en N+ te compartimos los trucos más extraños de la NASA para verla desde casa, ¡y sin necesidad de telescopio!

La gaceta UNAM Global detalló que el 7 de octubre se verá la Superluna, es decir que el satélite se verá más grande porque está más cerca de la tierra. Es decir, en el perigeo.

Video: La Luna "Aterriza" en Querétaro: Así Luce la Réplica Monumental

El término "Superluna" fue acuñado en 1979, de acuerdo con la NASA, y se refiere al momento en que la Luna está en el punto más cercano a su órbita alrededor de la Tierra.

Formas de ver la Luna Llena desde casa sin telescopio

Aunque la Noche Internacional de Observación de la Luna fue el 4 de Octubre en 2025, la NASA comparte que si bien los binoculares y los telescopios revelan detalles de la superficie, no son la única forma de deleitarse.

Y compartió tres formas "extrañas" para observarla:

Anteojos de Sol: Sobre todo si son gafas polarizadas, dado que su objetivo es reducir el resplandor. Ello permite que los ojos capten detalles lunares poco perceptibles.

La NASA compartió que John Goss, de la Sociedad Astronómica del Valle de Roanoke compartió un par de trucos para crear un visor.

Lo primero que hay que hacer es perforar la tapa de una botella con un agujero de 1,5 milímetros de diámetro. Éste debe ser redondo y sin obstrucciones. Ello reducirá el resplandor alrededor del satélite.

Embudo Solar: La tercera y última forma de verla es a través de esta herramienta creada con un tipo de lente a una tela estirada a través de un embudo montado en la parte superior.

Otra variación es montar el smartphone o tableta en el ocular para tener una experiencia similar.

¿Cuándo y a qué hora se verá la Luna Llena en México?

Será a partir del lunes 6 de octubre de 2025 cuando se pueda observar la Luna Llena en México. Si bien la hora exacta es a las 21:48 horas.

Star Walk recomienda intentar observar la luna llena al atardecer toda vez que es cuando se encuentra sobre el horizonte y se le ve más grande. Además será en ese momento cuando tome unos tintes rosados.

¿Cómo Observar la Luna Llena desde Casa? Foto: Pixabay.

¿Por qué la Luna Llena de Octubre 2025 será más brillante?

Dado que la Luna Llena de Octubre, será una "Superluna" aparecerá 6.6 por ciento más grande y 13 por ciento más brillante que la Luna Llena Promedio. Como se explicó previamente ello se debe a que se encuentra en su perigeo, es decir en el punto más cercano a la Tierra.



