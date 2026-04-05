Misión Artemis II: ¿A Qué Hora Los Astronautas Sobrevolarán la Luna Mañana, Lunes 6 de Abril?

La misión Artemis II marca un momento histórico en la exploración espacial al ser el primer vuelo tripulado del programa Artemis de la NASA. A lo largo de la jornada previa, los astronautas revisaron una lista detallada enviada por el equipo científico lunar, en la que se especifican las características de la superficie que deberán fotografiar y analizar durante su paso por el satélite natural.

El sobrevuelo lunar representa una de las fases más esperadas de la misión, ya que permitirá recopilar información clave sin necesidad de alunizar. Durante este periodo, la tripulación utilizará las ventanas de la nave Orion spacecraft para observar directamente la superficie de la Luna, enfocándose en cráteres, formaciones geológicas y zonas de interés para futuras misiones.

Misión Artemis II: Estas Son las Primeras Imágenes de la Tierra Desde la Nave Orión

Lunes 6 de abril: A qué hora sobrevolarán la Luna

El momento clave llegará este lunes 6 de abril a las 14:45 horas, cuando comenzará el sobrevuelo lunar. A partir de ese instante, las ventanas de la cabina principal de Orión estarán orientadas hacia la Luna, dando inicio a un periodo de aproximadamente seis horas de observación continua.

Previamente, a las 12:45 p.m., iniciará la cobertura especial a través de NASA, mientras que a la 1:45 p.m. la tripulación podría romper el récord de mayor distancia alcanzada por seres humanos desde la Tierra, superando la marca establecida durante el Apollo 13.

Durante el sobrevuelo, no todo será visible en tiempo real. La transmisión de video podría verse limitada mientras la nave atraviesa un eclipse, además de que se prevé una pérdida temporal de comunicación cuando Orión pase por el lado oculto de la Luna, una zona sin contacto directo con la Tierra.

La agenda continuará por la noche, con un evento en vivo a las 10:39 p.m., seguido de diversas actividades en los días posteriores, incluyendo comunicaciones con la Estación Espacial Internacional y conferencias informativas sobre el estado de la misión.

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Martes 7 de abril

Mientras que el martes 7 de abril, a las 2:29 p.m., la tripulación de Artemis II sostendrá una comunicación, exclusivamente de audio, con los astronautas que se encuentran a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Más tarde, a las 4:00 p.m., se llevará a cabo una sesión informativa para actualizar sobre el estado de la misión y los avances del viaje.

Artemis II es un paso fundamental en la estrategia de la NASA para establecer una presencia sostenible en la Luna. Además de validar sistemas y tecnologías, esta misión sienta las bases para futuras expediciones tripuladas a la superficie lunar y, eventualmente, para los primeros viajes humanos hacia Marte.

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