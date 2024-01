Módulo Peregrine se Desintegra en su Reingreso a la Tierra tras Fallida Misión Lunar

El módulo de aterrizajes lunar Peregrine se incendió este jueves al entrar a la atmósfera terrestre y cayó sobre el océano Pacífico, diez días después de su lanzamiento y de fallar en su camino hacia la Luna, informó un funcionario de la agencia espacial estadounidense NASA.

Richard Stephenson, de la estación de seguimiento de la NASA en Canberra, Australia, confirmó la pérdida de señal con Peregrine, justo cuando se tenía previsto que el módulo regresara a la Tierra al suroeste del archipiélago de Fiji, en el Pacífico Sur.

Se espera que pocos o ningún resto de Peregrine sobrevivan intactos en la superficie del océano.

La compañía estadounidense Astrobotic, encargada del módulo, dijo con antelación que estaba trabajando con la NASA para que el retorno de la nave, de 1.9 metros de alto y 2.5 metros de ancho, no representara un problema de escombros o de seguridad.

