¿Por Qué el Cometa Interestelar 3I/ATLAS Causa Furor entre Conspiracionistas? Aquí la Respuesta

3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol el próximo 30 de octubre. En el camino, este cometa que llegó desde el espacio interestelar ha despertado mucha curiosidad entre los científicos, pero también teorías de conspiración, como la lanzada por Avi Loeb, quien asegura que podría ser una sonda extraterrestre.

¿Qué es un objeto interestelar como el cometa 3I/ATLAS?

El Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés) es un sistema de telescopios colocados por la NASA alrededor del mundo para detectar posibles amenazas venidas desde el espacio exterior.

El pasado 1 de julio del 2025, el telescopio ubicado en Río Hurtado, en Chile, descubrió un objeto que venía del espacio interestelar, es decir, que nació en otro sistema solar y que ha cruzado el espacio entre las estrellas para llegar a nosotros. Dicho cometa fue bautizado como 3I/ATLAS.

Foto que desmotró la detección de 3I/ATLAS. Foto: NASA

¿3I/ATLAS podría ser un artefacto alienígena como sugieren Avi Loeb y Jaime Maussan?

El cometa ha sido estudiado con mucho interés por los científicos, pero también ha despertado teorías de la conspiración. En los últimos días, una foto ovalada publicada por la NASA y tomada por el róver Perseverance en Marte ha despertado otra vez las más descabelladas ideas.

Por ejemplo, el “ufólogo” Jaime Maussan sugirió en su cuenta de X, antes Twitter, que este objeto sería una prueba de vida extraterrestre, debido a su alargada forma.

Sin duda, un objeto enigmático. ¿Podría ser la evidencia definitiva de vida extraterrestre?

Quien también ha propuesto una idea semejante es Avi Loeb, físico de Harvard. El científico sugirió que, por su trayectoria, 3I/ATLAS podría ser una sonda extraterrestre que pasara a propósito del otro lado del Sol.

Foto de 3I/ATLAS tomada por el róver Perseverance, apostado en Marte. Foto: NASA

No obstante, Avi Loeb, pese a estar asociado a Harvard, ya no es considerado como una voz confiable dentro de la comunidad científica. Cuando fue detectado 1I/ʻOumuamua, el primer objeto interestelar detectado en el sistema solar, Avi Loeb sugirió también que este objeto era “una nave nodriza”. Posteriormente, el mismo científico ha señalado que “podríamos vivir en una simulación computacional”.

Estas ideas han sido catalogadas como pseudocientíficas, debido a su falta de rigor. En el caso de la simulación computacional, la física y divulgadora Sabina Hosenfelder ha señalado que esta idea es directamente religiosa y permanece fuera del ámbito científico al no ser comprobable.

La NASA explica la verdad detrás de 3I/ATLAS

Las agencias científicas involucradas en la investigación y el seguimiento de 3I/ATLAS apuntan a otra dirección. Primera, que la foto tomada por Perseverance simplemente tenía una exposición prolongada, lo que le dio su forma alargada.

En cuanto a otras rarezas de 3I/ATLAS, como su color verdoso, las agencias señalan que, simplemente, aún no sabemos suficientes cosas sobre los objetos que llegan del espacio interestelar y desconocemos cómo puede ser y comportarse todos estos objetos.

Como recomendaba Carl Sagan, ante cualquier aseveración desmedida, siempre es bueno preguntarse si existe una prueba igual de apabullante. Por lo pronto, 3I/ATLAS pasará a casi 2 unidades astronómicas de la Tierra, del otro lado del Sol y seguirá su paso por el espacio, alejándose de nuestro sistema solar.

