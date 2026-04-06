¿Qué Busca la NASA con la Misión Artemis II? Esto Esperan Encontrar en la Cara Oculta de la Luna

Desde el pasado 1 de abril, millones de personas están expectantes ante la misión histórica de la NASA, Artemis II. Es la primera vez que un humano se encuentra tan lejos de la Tierra, pero también la primera ocasión que se capta la cara oculta de la Luna. ¿Qué busca la NASA? ¿Qué esperan encontrar los astronautas en la nave Orión? Te contamos.

Este lunes, los nuevos héroes de Estados Unidos concluyeron observaciones de la superficie de la Luna, incluida su cara oculta, y ahora alistan su regreso a la Tierra. Mientras eso sucede, contaron qué los inspira en esta travesía.

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¿Qué busca la NASA con la Misión Artemis II?

Los objetivos de Artemis II incluyen verificar que tanto el cohete como la nave espacial estén en perfecto estado de funcionamiento, con la esperanza de allanar el camino para un regreso y un alunizaje en 2028.

Ese plazo causa escepticismo entre los expertos, en parte porque depende de los avances tecnológicos del sector privado.

La actual era de esfuerzos para llegar a la Luna en Estados Unidos se ha descrito con frecuencia como parte de la rivalidad con China, que aspira a llevar humanos a la Luna para 2030.

Además, la misión Artemis II llegó a la mayor distancia de la Tierra alcanzada por cualquier humano: 406 mil 772 kilómetros. Así, superará por 6 mil 600 kilómetros el récord de del Apolo 13.

En esta misión lunar, por primera vez una mujer, Christina Koch; un hombre negro, Victor Glover, y un astronauta no estadounidense, Jeremy Hansen, alcanzarán a la Luna.

Hasta ahora, solo los astronautas de las misiones Apolo han alcanzado el satélite, entre 1968 y 1972.

¿Cómo será el regreso de la nave Orión?

La nave seguirá una cuidadosa trayectoria para dar una vuelta alrededor de la Luna sin entrar en su órbita.

Esa distancia permitirá a los astronautas ver completa la superficie de la Luna, incluidas regiones cerca a sus dos polos.

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Con información de AFP.

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