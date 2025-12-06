¿A Qué Hora es el Evento en el Zócalo CDMX Mañana 7 de Diciembre? Estas Calles Estarán Cerradas

Este fin de semana hay mucha actividad en el Centro Histórico de la Ciudad de México y para este domingo se prevé la presencia de miles de personas por un evento que habrá en el Zócalo de la CDMX mañana 7 de diciembre 2025, por eso acá te decimos a qué hora inicia el suceso y qué calles van a estar cerradas durante un buen tiempo este día.

Este sábado 6 de diciembre 2025 hubo un evento encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en el Zócalo CDMX, por eso en una nota te mostramos el discurso que dio la mandataria mexicana en la plancha de la Plaza de la Constitución.

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX este 7 de diciembre 2025?

Para este domingo 7 de diciembre se va a llevar a cabo la carrera México Imparable Raíces de Fuegos, donde el punto de salida y llegada será en el Zócalo capitalino.

Para este evento habrá tres modalidades de carrera: Medio Maratón, carrera de 5 y de 10 kilómetros. El recorrido se hará en gran parte del Centro Histórico, por eso se prevén varios cierres viales debido a la convocatoria masiva.

¿Qué calles estarán cerradas en el centro por la carrera en el Zócalo CDMX este 7 de diciembre?

Además del cierre de una parte de Reforma, la carrera México Imparable Raíces de Fuego ya a provocar que las siguientes calles permanezcan cerradas durante un buen lapso de la mañana de este domingo 7 de diciembre 2025:

Carrera de 5 kilómetros

Salida: Zócalo

Avenida Hidalgo

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Isabel La Católica

República de El Salvador

Avenida 20 de Noviembre

Meta: Zócalo CDMX

Carrera de 10 kilómetros

Salida: Zócalo

Avenida Hidalgo

Paseo de la Reforma

Plaza de Las Tres Culturas

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Isabel La Católica

República de El Salvador

Avenida 20 de Noviembre

Meta: Zócalo CDMX

Medio Maratón

Salida: Zócalo

Avenida Hidalgo

Paseo de la Reforma

Plaza de Las Tres Culturas

Paseo de la Reforma

Calzada México Tacuba

Paseo de la Reforma

Glorieta de las Mujeres que Luchan

Avenida Juárez

Isabel La Católica

República de El Salvador

Avenida 20 de Noviembre

Meta: Zócalo CDMX

¿A qué hora es el evento en el Zócalo del 7 de diciembre 2025?

Debido a que son tres las carreras que se van a dar inicio desde la Plaza de la Constitución del Zócalo, los horarios de salida son los siguientes:

6:30 am - Medio Maratón.

- Medio Maratón. 6:40 am - Carrera de 10 kilómetros.

- Carrera de 10 kilómetros. 6:50 am - Carrera de 5 kilómetros.

Se espera que el evento masivo en el Zócalo CDMX tenga una duración de tres a cinco horas, aproximadamente. Eso quiere decir que el cierre en Reforma y otras calles del Centro Histórico se mantenga hasta las 11:00 o 12:00 horas del mediodía del 7 de diciembre 2025.

