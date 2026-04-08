¿A Qué Hora Lloverá con Granizo Hoy, Miércoles 8 de Abril en la CDMX?

La tarde de este miércoles 8 de abril se prevén lluvias fuertes acompañadas de posible caída de granizo en al menos 11 alcaldías de la Ciudad de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo informó que la temperatura máxima alcanzará los 26 grados Celsius, mientras que por la noche las precipitaciones disminuirán hasta cesar. Sin embargo, durante la tarde, a partir de las 15:30 horas, se espera el desarrollo de nubosidad que dará paso a lluvias, algunas de ellas con descargas eléctricas.

Ante estas condiciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, rachas de viento y posible caída de granizo en diversas demarcaciones.

Las alcaldías donde se prevén mayores afectaciones son Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Clima Hoy en CDMX: ¿Seguirán las Lluvias en la Ciudad?

Riesgos por lluvia en la CDMX

Las autoridades advirtieron que entre los principales riesgos asociados se encuentran encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la posible caída de ramas, árboles y lonas debido a las rachas de viento.

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Por ello, emitieron una serie de recomendaciones a la población para prevenir incidentes. Entre ellas destacan retirar la basura de coladeras tanto al interior como al exterior de los hogares, cerrar puertas y ventanas para evitar filtraciones, y no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Asimismo, se aconseja a quienes tengan que salir de casa portar paraguas o impermeable, además de mantenerse informados a través de canales oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a extremar precauciones, especialmente durante la tarde y noche, cuando se prevé la mayor intensidad de las lluvias.

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