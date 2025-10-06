¡No bajes la guardia! Este lunes 6 de octubre de 2025 continuarán las lluvias fuertes en la Ciudad de México (CDMX) y el área metropolitana debido a la presencia de varios fenómenos meteorológicos, de acuerdo con autoridades nacionales y capitalinas.

Por ello, aquí en N+ te informamos a qué hora y en dónde se esperan las lluvias más fuertes, y si habrá tormenta eléctrica y caída de granizo, para que tomes previsiones y evites afectaciones en tus traslados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que hoy habrá lluvias de diversa intensidad en estados del centro del país, incluida la CDMX y el Estado de México.

Lo anterior debido un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana, en combinación con la entrada de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México.

¿Habrá tormenta eléctrica hoy?

En su pronóstico por regiones, el SMN dijo que esta tarde habrá chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Ciudad de México y Estado de México.

“Dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida”, agregó.

También la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX dio cuenta de las lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo previstas para esta tarde.

¿Dónde y a qué horas se esperan lluvias fuertes?

En su pronóstico de tiempo severo, la SGIRPC detalló las zonas donde se espera la lluvia más fuerte, así como las horas en las que se pronostican las precipitaciones:

Lluvias fuertes: En las zonas sur y poniente de la CDMX, de 15:00 a 19:00 horas.

También indicó que habrá vientos variables, de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 40 km/h.

#PronósticoDelTiempo || ¡Buen inicio de semana!



Hoy tendremos ambiente cálido con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México.



Se pronostican lluvias fuertes puntuales🌧️ principalmente en el sur y poniente de la capital del país☔.



Recomendaciones ante lluvias

En esta temporada de lluvias 2025, las autoridades solicitaron a la ciudadanía atender recomendaciones como:

• Portar paraguas o impermeable.

• Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan.

• No verter grasas en el drenaje.

• Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.

• Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

• Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

¿Cómo reportar afectaciones por lluvia?

Para reportar afectaciones por lluvia, como caída de árboles, encharcamientos o inundaciones, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, 55 5683 2222 de la SGIRPC, así como 55 5658 1111 de Locatel o a la Línea H2O de SEGIAGUA (*426).

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través del Sistema de Alerta Temprana, cuyas actualizaciones pueden consultarse en las redes sociales oficiales de la SGIRPC.

