¿A Qué Hora Lloverá Mañana, Domingo 12 de Abril en la CDMX?

La Ciudad de México se prepara para una jornada dominical marcada por la inestabilidad atmosférica y precipitaciones generalizadas. Aunque estadísticamente la temporada de lluvias en la región central del país suele establecerse de manera formal durante el mes de mayo, las condiciones observadas este 2026 sugieren un adelantamiento de este ciclo.

Este fenómeno, que especialistas atribuyen a la interacción de canales de baja presión y la entrada de humedad de ambos litorales, pone en alerta a las autoridades capitalinas antes de lo previsto. Históricamente, el periodo de lluvias en el Valle de México se extiende hasta finales de septiembre o principios de octubre. Sin embargo, el inicio temprano de estas condiciones aumenta la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante eventos hidrometeorológicos.

Lluvias Provocan Goteras en el AICM e Inundaciones en Iztapalapa; Precipitaciones Seguirán en el País

La saturación de los suelos y la acumulación de basura en el drenaje son factores críticos que suelen derivar en inundaciones severas en vías rápidas y asentamientos irregulares.

También se incrementa el riesgo de accidentes automovilísticos debido al pavimento mojado y la reducción de la visibilidad, mientras que en las zonas altas de la periferia, el peligro de deslaves se mantiene latente.

Para este domingo 12 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un pronóstico que contempla tormentas eléctricas y cielos nublados en toda la entidad.

Temperaturas máximas y mínimas

Las temperaturas máximas más altas se registrarán en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco con 25°C, seguidas muy de cerca por los 24°C en Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztapalapa y la GAM. Por el contrario, el ambiente más fresco dominará en Cuajimalpa, Tlalpan y Milpa Alta con apenas 21°C. En puntos intermedios como Coyoacán, Tláhuac y Xochimilco, el termómetro marcará los 23°C, pero en todos los casos, la lluvia con tormenta será la protagonista del día.

Se recomienda a la población extremar precauciones ante la posible caída de granizo y fuertes rachas de viento. Es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales de Protección Civil, evitar transitar por zonas inundadas y asegurar objetos que puedan ser proyectados por el viento para prevenir incidentes mayores durante las tormentas de la tarde.

Historias recomendadas:

Sonará Alerta Sísmica: Ésta es la Magnitud Hipotética en Simulacro Nacional 2026

¿SEP Extiende Vacaciones de Semana Santa? Estos Estudiantes en México Regresan a Aulas en Mayo