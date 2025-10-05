Clima: ¿A Qué Hora Lloverá Hoy Domingo 5 de Octubre en la CDMX y Edomex?

El Valle de México se prepara para una jornada marcada por lluvias fuertes durante este domingo, según el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Desde la mañana se tuvo ya un cielo medio nublado con ambiente fresco a templado en gran parte de la región, mientras que en zonas altas se registraron bancos de niebla y temperaturas frías.

¿Qué es el Monzón Mexicano y Cómo te Afecta?

Durante la tarde, las condiciones se tornarán más severas: en la Ciudad de México se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes, mientras que en el Estado de México podrían registrarse lluvias muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Afectaciones y recomendaciones

Estas precipitaciones podrían ocasionar afectaciones como inundaciones, encharcamientos, deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como visibilidad reducida en vialidades importantes.

Las temperaturas oscilarán entre 12 a 14 °C de mínima y 20 a 22 °C de máxima en la Ciudad de México, mientras que en Toluca, Estado de México, se espera una mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Además, se pronostican rachas de viento de hasta 35 km/h durante las tormentas, lo que podría provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Clima: ¿A qué hora se esperan las lluvias?

Aunque el SMN no dio una hora exacta, las lluvias intensas suelen desarrollarse entre las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m., por lo que se recomienda tomar precauciones si se tiene planeado salir durante la tarde-noche.

