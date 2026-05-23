¿A Qué Hora Lloverá Mañana 24 de Mayo en la CDMX y el Edomex?

El Valle de México ha entrado de lleno en una racha de tardes grises, aguaceros y tormentas eléctricas que parecen anunciar de forma anticipada el arranque formal de la temporada de lluvias.

En los últimos días, los habitantes de la Ciudad de México y su zona metropolitana han tenido que lidiar con cielos cerrados, chubascos intermitentes y el inevitable caos vial.

Las inundaciones repentinas en vialidades principales, los encharcamientos severos y la reducción de visibilidad han complicado la movilidad en puntos críticos, transformando los trayectos habituales en verdaderos desafíos de tráfico y retrasando el transporte público. Todo indica que este cierre de fin de semana no será la excepción.

El reporte para este domingo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los reportes de Conagua, las condiciones de humedad y nubosidad van a persistir durante el domingo 24 de mayo de 2026. Si tienes planes al aire libre, lo ideal es programarlos temprano o salir bien preparado.

Por la mañana : Se espera un ambiente fresco a templado con cielo parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día es baja, por lo que la mañana transcurrirá con relativa calma.

: Se espera un ambiente fresco a templado con cielo parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día es baja, por lo que la mañana transcurrirá con relativa calma. ¿A qué hora empieza a llover?: El panorama cambia radicalmente después del mediodía y durante la tarde . El incremento de nubosidad comenzará a partir de las 13:00 o 14:00 horas, abriendo una ventana de entre 60 y 80% de probabilidad de lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y la posible caída de granizo.

. El incremento de nubosidad comenzará a partir de las 13:00 o 14:00 horas, abriendo una ventana de entre y chubascos acompañados de descargas eléctricas y la posible caída de granizo. Hacia la noche: El potencial de lluvias aisladas y chubascos se mantendrá en un 40%, con temperaturas que descenderán a un rango de entre 12 y 15°C y rachas de viento del norte de hasta 40 km/h, lo que podría generar complicaciones adicionales en el tráfico nocturno.

En el caso específico de Toluca y las zonas altas del Estado de México, el termómetro marcará máximas de 23 a 25°C por la tarde, pero el ambiente se tornará frío hacia la noche y madrugada del lunes, con mínimas de 7 a 9°C.

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