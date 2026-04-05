¿A Qué Hora Lloverá Mañana, Lunes 6 de Abril en CDMX y Edomex?

Para mañana, se prevé que las lluvias regresen a la Ciudad de México y a regiones del centro y norte del Estado de México, principalmente durante la tarde. Aunque no se tiene una hora exacta definida, los pronósticos coinciden en que las precipitaciones podrían presentarse en un horario crítico, cercano a la salida de oficinas, es decir, entre las 5:00 y las 6:00 de la tarde, lo que podría complicar la movilidad en varias vialidades.

Este posible escenario coincide con el incremento de nubosidad a lo largo del día, tras una mañana que podría iniciar con cielo parcialmente despejado. Sin embargo, conforme avance la tarde, las condiciones serán más favorables para chubascos dispersos que podrían intensificarse en algunas zonas, especialmente en municipios del norte del Estado de México y alcaldías del poniente y sur de la capital.

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Tiempo cambiante

Aunque aún no inicia formalmente la temporada de lluvias, en días recientes se han registrado precipitaciones aisladas, acompañadas de un descenso en las temperaturas durante las mañanas y noches. Este comportamiento atípico ha generado un ambiente más fresco de lo habitual, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios bruscos de clima.

Ante este panorama, autoridades sugieren salir con paraguas o impermeable, especialmente si se tiene previsto regresar a casa durante la tarde. Asimismo, se recomienda considerar tiempos extra de traslado, ya que la combinación de lluvia y hora pico podría provocar tráfico intenso en avenidas principales y accesos carreteros.

También se aconseja vestir en capas o llevar un suéter ligero, ya que las temperaturas pueden descender rápidamente después de las lluvias. Mantenerse informado a través de actualizaciones meteorológicas será clave para evitar contratiempos y planificar mejor las actividades del día.

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