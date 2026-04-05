Conductora Choca Contra Poste en el Cruce de Álvaro Obregón e Insurgentes

Durante la noche de este domingo, se registró un accidente automovilístico en la intersección de la Avenida Álvaro Obregón y la Avenida de los Insurgentes. La conductora de un vehículo sedán color gris perdió el control de la unidad, después de intentar ganarle al cambio de luces del semáforo.

El automóvil se subió al camellón e impactó de forma directa contra un poste de servicios y una estructura del semáforo; ambas piezas quedaron dañadas e inclinadas sobre la vialidad.

Muere Menor de Edad Tras Accidente Vehículo en Ave. Miguel Alemán en Apodaca

Sin necesidad de traslado

La mujer, quien viajaba sola, recibió atención de paramédicos en el lugar. El reporte indica que no presenta lesiones de gravedad que ameriten su traslado a un hospital.

Elementos de la policía y equipos de emergencia acudieron a la zona para resguardar el perímetro. Se realizó un corte a la circulación para facilitar las maniobras de retiro del poste y del vehículo.

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