Accidente en Iztacalco Hoy: Muere Conductor por Volcadura en Avenida Plutarco Elías Calles

La mañana de este jueves, 22 de enero de 2026, se registró la volcadura de un auto particular en Avenida Plutarco Elías Calles, colonia Grajas México en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, el vehículo era conducido a exceso de velocidad, por lo que el chofer perdió el control del mismo al llegando a la calle Brea y se impactó contra una guarnición de concreto, luego la unidad volcó, a un costado de la estación Canela de la línea 2 del Metrobús.

Noticia relacionada: Fuerte Incendio en Xochimilco Hoy: Qué Pasó en Fábrica de Plásticos en Potrero de San Bernardino.

Muere conductor de auto volcado

A través de la frecuencia de radio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX fueron alertados del percance vehicular ocurrido en la avenida Plutarco Elías Calles, entre las calles Privada de Canela y Brea, en la colonia Grajas México, por lo que acudieron al sitio.

Al arribar encontraron un automóvil color azul volcado sobre el toldo y al inspeccionar, observaron en el interior de la unidad a un hombre inconsciente en el asiento del conductor.

Enseguida, acordonaron el área y solicitaron los servicios de emergencia, paramédicos que arribaron a brindar apoyo, confirmaron la muerte del conductor, por lo que los policías acordonaron la zona e informaron al agente del Ministerio Público correspondiente.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos se encargó de remover el vehículo y de limpiar la zona de los escombros y aceite que quedó esparcido en la cinta asfáltica, para así evitar más accidentes.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

