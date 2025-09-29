Fatal Accidente Deja 1 Muerto en la Zona de Tepito Hoy: ¿Qué Pasó en Eje 1 Norte?

Un fatal accidente ocurrió la madrugada de hoy, 29 de septiembre de 2025, en la zona de Tepito; aquí te informamos qué pasó en Eje 1 Norte y la Avenida del Trabajo, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en Eje 1 Norte y Avenida del Trabajo?

De acuerdo con los primeros reportes, una persona en condición de calle fue atropellada y murió en Eje 1 Norte y la Avenida del Trabajo, alrededor de las 03:00 horas de este lunes.

El conductor huyó del lugar del accidente y posteriormente, el vehículo fue abandonado en la zona de la Calzada Ignacio Zaragoza y la Avenida Eduardo Molina, cerca del Palacio legislativo de San Lázaro, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El auto color gris también habría chocado en la incorporación a Eduardo Molina, en las inmediaciones del paradero de San Lázaro.

El coche estaba con el parabrisas estrellado, huellas de sangre y cabello; además, tenía un golpe en la fascia.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron el auto, presuntamente abandonado, luego de haber atropellado y matado a la persona en situación de calle.

