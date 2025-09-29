Fatal Accidente Deja 1 Muerto en la Zona de Tepito Hoy: ¿Qué Pasó en Eje 1 Norte?
N+
Un fatal accidente en Eje 1 Norte dejó como saldo una persona muerta; aquí te decimos qué pasó hoy, 29 de septiembre de 2025, en la colonia Morelos
COMPARTE:
Un fatal accidente ocurrió la madrugada de hoy, 29 de septiembre de 2025, en la zona de Tepito; aquí te informamos qué pasó en Eje 1 Norte y la Avenida del Trabajo, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México (CDMX).
Noticia relacionada: ¿Funciona la Línea A del Metro CDMX? Así Está el Servicio Hoy por Lluvias en CDMX
¿Qué pasó en Eje 1 Norte y Avenida del Trabajo?
De acuerdo con los primeros reportes, una persona en condición de calle fue atropellada y murió en Eje 1 Norte y la Avenida del Trabajo, alrededor de las 03:00 horas de este lunes.
El conductor huyó del lugar del accidente y posteriormente, el vehículo fue abandonado en la zona de la Calzada Ignacio Zaragoza y la Avenida Eduardo Molina, cerca del Palacio legislativo de San Lázaro, en la alcaldía Venustiano Carranza.
El auto color gris también habría chocado en la incorporación a Eduardo Molina, en las inmediaciones del paradero de San Lázaro.
El coche estaba con el parabrisas estrellado, huellas de sangre y cabello; además, tenía un golpe en la fascia.
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron el auto, presuntamente abandonado, luego de haber atropellado y matado a la persona en situación de calle.
Historias recomendadas:
- La Red Millonaria de Adán Augusto: Recibió 79 MDP de Empresas Privadas, Una de ellas "Fantasma"
- ¿El Asteroide 2024 YR4 Puede Impactar contra la Luna? Agencia Espacial Revela si Hay Riesgo
- ¿Cómo Se Mide la Cantidad de Lluvia en CDMX? Así Se Puede Saber Cuánto Llueve
- Con información de N+.
RMT