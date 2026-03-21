Choca Metrobús contra un Tráiler sobre la Avenida Insurgentes Sur

Un choque entre una unidad del Metrobús y un tráiler se registró la tarde de este sábado 21 de marzo sobre Insurgentes Sur, a la altura de la estación La Joya, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en uno de los carriles confinados del sistema de transporte, lo que generó afectaciones a la circulación en la zona y retrasos en el servicio para los usuarios que se trasladaban hacia el sur de la Ciudad de México.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizaron labores para resguardar el área, coordinar el tránsito y facilitar el retiro de las unidades involucradas, con el objetivo de restablecer la vialidad lo antes posible.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el accidente dejó personas lesionadas.

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