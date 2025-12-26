Inicio Ciudad de México Tren Atropella y Mata a Persona en Situación de Calle en la GAM: Así Fue el Accidente Hoy

Tren Atropella y Mata a Persona en Situación de Calle en la GAM: Así Fue el Accidente Hoy

|

N+

-

Te informamos qué pasó en la alcaldía Gustavo A. Madero, dónde el tren atropelló y mató a una persona en situación de calle

El tren atropelló y mato a una persona en Vallejo, CDMX

El tren atropelló y mato a una persona en Vallejo, CDMX. Foto. N+

COMPARTE:

Un fatal accidente de tren ocurrió hoy, 26 de diciembre de 2025, en la Ciudad de México (CDMX); aquí te informamos cómo fue el percance por el que murió una persona en situación de calle, que fue atropellada por la locomotora, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Los hechos ocurrieron en el cruce de Avenida Clave y la Calzada Vallejo, en la colonia Vallejo Poniente, en la GAM, a la altura de la estación La Raza del Metrobús CDMX.

Noticia relacionada: Como Cascada, Así se Ve la Megafuga de Agua Hoy en Colonia Gabriel Hernández en la GAM

Así fue el accidente de tren de hoy

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre en situación de calle estaba sentado en las vías cuando el tren pasó y lo arrolló por varios metros.

La persona, quien se encuentra en calidad de desconocida, habría muerto de forma inmediata.

Luego del accidente, el operador del tren huyó y en la zona se registró intensa movilización policiaca y de servicios de emergencia. 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX ya revisan las cámaras del C5 para localizar al operador del tren y detenerlo. 

Video: Un Hombre Murió Arrollado por un Tren en Vallejo, CDMX

Mapa de la zona del accidente de tren, en la GAM

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Accidentes CDMXAccidentes
Inicio Ciudad de México Accidente tren gustavo a madero cdmx hoy tren atropella mata persona calle