Tren Atropella y Mata a Persona en Situación de Calle en la GAM: Así Fue el Accidente Hoy

Un fatal accidente de tren ocurrió hoy, 26 de diciembre de 2025, en la Ciudad de México (CDMX); aquí te informamos cómo fue el percance por el que murió una persona en situación de calle, que fue atropellada por la locomotora, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Los hechos ocurrieron en el cruce de Avenida Clave y la Calzada Vallejo, en la colonia Vallejo Poniente, en la GAM, a la altura de la estación La Raza del Metrobús CDMX.

Un hombre en situación vulnerable murió arrollado por una locomotora en la calle Clave, en la colonia Vallejo Poniente, alcaldía Gustavo A. Madero.



Así fue el accidente de tren de hoy

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre en situación de calle estaba sentado en las vías cuando el tren pasó y lo arrolló por varios metros.

La persona, quien se encuentra en calidad de desconocida, habría muerto de forma inmediata.

Luego del accidente, el operador del tren huyó y en la zona se registró intensa movilización policiaca y de servicios de emergencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX ya revisan las cámaras del C5 para localizar al operador del tren y detenerlo.

Mapa de la zona del accidente de tren, en la GAM

