Activan Alerta en CDMX por Temperaturas de Hasta 4 Grados Para Mañana 24 de Diciembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México alertó por un descenso significativo en la temperatura durante la madrugada y mañana del martes 24 de diciembre, por lo que activó la Alerta Amarilla ante el pronóstico de temperaturas de hasta 4 grados Celsius en diversas zonas de la capital.

De acuerdo con el organismo, las bajas temperaturas se registrarán entre las 04:00 y las 08:00 horas, periodo en el que se prevé un ambiente frío a muy frío, principalmente en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde las condiciones geográficas favorecen el descenso térmico.

Protección Civil exhortó a la población que habita o transita por estas demarcaciones a tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias. Entre las recomendaciones emitidas se encuentra abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca para evitar la inhalación de aire frío, así como evitar cambios bruscos de temperatura.

Abrigo y Paraguas: Alcaldías de CDMX en Alerta Amarilla por Lluvias y Frío

Piden tomar precauciones ante el intenso frío

Asimismo, se pidió resguardar a las mascotas, evitando dejarlas a la intemperie durante la noche y madrugada, ya que también son vulnerables a las bajas temperaturas. Las autoridades también recomendaron mantener una adecuada hidratación, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico, y atender de inmediato cualquier síntoma de enfermedad respiratoria.

Finalmente, la SGIRPC recordó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al número 911 o a los servicios de protección civil de su alcaldía.

