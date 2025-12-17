Activan Alertas Amarilla y Naranja por Frío y Heladas en CDMX: Termómetro Bajará Hasta 1 Grado

¡Toma precauciones! Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron las alertas amarilla y naranja para tres alcaldías, por el pronóstico de bajas temperaturas y heladas para la madrugada y mañana del jueves 18 de diciembre de 2025.

Aquí en N+ te decimos en dónde se activaron las alertas y también te compartimos los consejos de las dependencias del sector, con la finalidad de prevenir afectaciones por el frío. ¡Toma nota!

Activan alertas amarilla y naranja

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Gobierno de la Ciudad de México, activó las alertas naranja y amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas en tres alcaldías:

Alerta naranja: Tlalpan

Tlalpan Alerta amarilla: Milpa Alta y Xochimilco

En el caso de la alerta naranja en Tlalpan, detalló que prevé que entre las 00:00 y las 09:00 horas de mañana, el termómetro registre entre 1 y 3 grados, así como heladas.

Mientras que Milpa Alta y Xochimilco, se activó el nivel amarillo de alerta por la previsión de temperaturas de 4 a 6 grados, en el mismo periodo de tiempo.

¡Evitemos intoxicación por monóxido de carbono!



▶️Si utilizas anafres, colócalos en un lugar ventilado

▶️Realiza mantenimiento y ubica tus instalaciones de gas en el exterior

▶️Mantén ventilada la cocina

▶️Coloca tu calentador a un metro de distancia de materiales inflamables… pic.twitter.com/yJ2Ql3kz4y — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 17, 2025

Los niveles de alerta

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana. Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias. Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles. Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

Recomendaciones ante frío intenso en CDMX

La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

