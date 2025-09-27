Aeropuerto de CDMX Anuncia Cambios y Afectaciones por Lluvia Hoy | Últimas Noticias

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer ajustes en su operación por afectaciones generadas por las lluvias en la capital hoy 27 de septiembre 2025. En N+ te damos a conocer últimas actualizaciones.

Video: Toma Precauciones: Aeropuerto CDMX Opera Solo en Pista 05L-23R por Intensa Lluvia

¿Qué pasó en el Aeropuerto de CDMX hoy?

Derivado de la intensa lluvia de esta tarde, las operaciones en el AICM se llevan a cabo en la pista 05L-23R. Se estima que esta condición prevalezca durante las próximas dos horas.

Te recomendamos consultar con la aerolínea el estatus de tu vuelo

La aerolínea Viva señaló a las 18:07 horas que "debido a condiciones climáticas adversas por la presencia de lluvia intensa sobre la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se han suspendido de manera temporal los despegues y aterrizajes en este destino".

Por su parte, Volaris indicó que por la presencia de fuerte lluvia en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, "algunas de nuestras operaciones podrían verse afectadas".

Afectaciones alcanzan Metro de CDMX

El director del Metro, Adrián Ruvalcaba, se registraron afectaciones en la Línea A. Hasta el corte de las 19:00 horas se mantiene el servicio únicamente de Pantitlán a Guerrero.

No hay servicio de Guelatao a La Paz.

Asimismo, el funcionario indicó que el personal del Metro labora para restablecer la operación a la brevedad.

Historias recomendadas:

Detienen a Madre y Padrastro de Paloma Nicole, Adolescente Fallecida Tras una Cirugía Estética

¿Qué Pasó en la Línea A del Metro Hoy, Sábado 27 de Septiembre?



DMZ