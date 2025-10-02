Afectados de Inundaciones en Zona Oriente del Valle de México Dicen que Apoyos Son Insuficientes

A cinco días de las inundaciones en la zona oriente del Valle de México, autoridades mexiquenses y capitalinas comenzaron la entrega de apoyos para limpieza.

Los afectados afirman que son insuficientes.

Francisco Moreno, afectado por las inundaciones indica:

La falta de atención al drenaje, la Vicente Villada cada año se inunda nomás mandaban vactors, limpieza, desazolve y nada más tapaban el Sol con un dedo, el colector Villada es, a fuerza que lo tienen que hacer, siempre es lo mismo, si no componen ahí. Sí da coraje, imagínese trabajar toda tu vida para juntar poco o mucho y que en instante se te acabe tu patrimonio

La familia Muñoz grabó cómo el agua comenzó a meterse a su vivienda, la tarde del sábado.

Video | "Nada Más Tapan el Sol con Un Dedo": Afectados en el Edomex Denuncian Falta de Mantenimiento en Drenaje

Limpieza y desinfección

Este miércoles avanzó la limpieza y desinfección en las colonias Vicente Villada y Metropolitana, y algunos comercios y locales reanudaron servicios.

Apoyos

En el Estadio Neza 86 entregan un apoyo inicial de 8 mil pesos para limpieza. Las familias pidieron mayores apoyos y censar a todos los afectados.

"No censaron a todos, sí censaron en mi casa, pero nada más censaron a mi abuelita, aunque yo tuve pérdidas, nada más censaron a unos", asegura Norma, vecina de Ampliación Vicente Villada.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, precisó esta mañana en Palacio Nacional, que las inundaciones afectaron a 21 mil familias en 18 colonias, en la Vicente Villada hay 6 mil 800 afectados.

La noche de este miércoles en Iztapalapa, la jefa de gobierno Clara Brugada entregó los primeros apoyos, de acuerdo con el censo, 3 mil 521 viviendas resultaron afectadas en Iztapalapa y Tláhuac.

Anunció que se destinarán 100 millones de pesos entre el gobierno de la ciudad y el federal. Posteriormente, dijo, se entregará el apoyo del seguro que tiene la ciudad.

Estos recursos yo sé que es para lo más indispensable, pero esperemos tantito al mes de noviembre para que ustedes puedan reponer, poco a poco, ya con el recurso del seguro y demás sus bienes

Con información de Elizabeth Mávil

