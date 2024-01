Afectados por Accidente en Tren Interurbano Siguen sin Ser Indemnizados

Han pasado tres días desde que una dovela de 90 toneladas de peso cayó en medio de la calzada Minas de Arena, en Álvaro Obregón, y nadie ha respondido por la pérdida total de dos vehículos.

Juan Carlos es taxista de hace 35 años. El pasado martes acudió al mecánico y mientras lo esperaba, estacionó su vehículo y aprovechó para dormir. Logró salvar la vida:

Me venció el sueño y oí cómo estaban las máquinas trabajando, me despertó volteé y vi que estaban elevando esa cosa, me quedé dos, tres segundos y me bajé para ver cómo suben una de esas. Ya cuando escuché, voy caminando a media calle y se escuchó ¡pum!, (pregunta: ¿Si usted se hubiera quedado en el coche lo agarra ahí?). Sí, me hubiera quedado ahí; del susto y la impresión empecé a temblar”

Juan Carlos lleva tres días esperando a que le paguen el vehículo y ante la falta de respuesta, interpuso una demanda:

El seguro no puede intervenir porque el coche estaba estático, parado; el que tiene que responder es el gobierno, la constructora o el seguro de la grúa que debe de tener seguro, pero cuando pasó eso no había ningún protocolo de seguridad; usted cree cómo me siento al ver mi carro, es mi patrimonio, de ahí he sacado a mis hijos adelante

Felipe Pérez, abogado de Juan Carlos, señaló:

Se está denunciando a la Ciudad de México, a la concesionaria de obras, de igual manera a la alcaldía Álvaro Obregón y a Protección Civil, dado que no existía un protocolo de seguridad

Víctor es el propietario de la camioneta destrozada por la dovela. Tampoco le han respondido por la pérdida. Asegura que la factura del vehículo está al interior:

Ellos quieren que yo me meta; todos ellos hasta se ríen de mí, que quién va a dejar los papeles adentro de un carro. Ellos quieren los papeles; que si no, no me pagan. Desde que pasó, estoy aquí parado día y noche

Víctor también salvó la vida. Fueron cinco minutos los que pasaron desde que cerró su camioneta y cayó la dovela:

Yo me quedé limpiándola y jugando con mis compañeros, estábamos aquí, estábamos ahí; yo le estaba presumiendo que tiene una batería nueva, y ya la cerré y me fui yo

Erika Vanesa, esposa de Víctor, apuntó:

Nunca nos avisaron, nunca nos dijeron nada; ellos vieron que iban subiendo eso y nunca les avisaron, nunca les dijeron que iban a subir algo tan pesado

Vecinos de la colonia Campo Deportivo Revolución denunciaron que la constructora está usando su red eléctrica y provocando daños a sus electrodomésticos.

Tenemos más de 10 refrigeradores, cinco hornos de microondas, estéreos y hasta reguladores para que no lleguen descargas, ¿quién se va a hacer responsable?

La Fiscalía capitalina informó que la investigación sigue en curso y aún no hay resultado de los peritajes.

Con información de Elizabeth Mávil

