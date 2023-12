Afectados por Explosión en la Del Valle Pasan Navidad Fuera de Casa Preocupados por Escombros

Vecinos de la colonia Del Valle no han podido regresar a sus casas tras la explosión del viernes pasado por acumulación de gas, que ocurrió dentro de un inmueble que provocó la muerte de una mujer de 65 años, lesiones en seis personas más y daños totales en dos departamentos.

Hay vecinos como Delia Angelina Ortiz que también reportan afectaciones en sus casas y se mantienen a la espera de dictámenes para conocer la gravedad de los daños.

Tras los hechos de la noche del viernes, buena parte de las familias pasaron las fiestas en casas de amigos y familiares.

Vecinos de la calle Providencia, de la alcaldía Benito Juárez, continúan con la preocupación del daño que ocasionaron en sus casas los escombros que les cayeron encima.

La familia del señor Adrián Trejo vive en el número 1017, a un costado del domicilio que el pasado viernes registró la explosión, donde murió una persona y seis más resultaron lesionadas.

Toneladas de escombros continúan recargadas en la pared de uno de los cuartos traseros.

Está a la espera de los dictámenes que la Fiscalía capitalina presente sobre las causas del incidente.

Desde el viernes no tenemos noticias ni del gobierno ni de la alcaldía. Tengo todos los escombros de la explosión que impactaron directamente sobre mi domicilio, estoy muy preocupado. Me tuve que retirar de mi domicilio con mi familia, no pudimos pasar la Navidad aquí, van casi 72 horas en que todos estos escombros siguen sobre mi propiedad, destrozaron el cuarto de mi hijo, cayeron directamente sobre el techo y sigue esto aquí, no sabemos si hay un riesgo