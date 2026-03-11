Agresiones con Piedras en Circuito Interior: Desmantelan Campamento en Inmediaciones de la Vía

El lunes la Policía de la Ciudad de México detuvo a dos hombres presuntamente responsables de lanzar piedras a vehículos que circulaban por Circuito Interior.

Video: Caen Dos Sujetos por Lanzar Piedras a Autos Que Circulaban por Circuito Interior, en la CDMX

Además, personal de la alcaldía Cuauhtémoc retiró un campamento ubicado en las inmediaciones de esta vialidad.

Desde donde presuntamente se habían registrado las agresiones contra los conductores.

El campamento estaba instalado en el camellón de Circuito Interior, a la altura de la avenida Juan Escutia, en los límites de Cuauhtémoc y la alcaldía Miguel Hidalgo.

Desde hace dos años era habitado por unas 15 personas.

Video | Agresión a Conductores en Circuito Interior: Retiran Campamento Cerca de esa Vialidad

Agresiones

En las últimas semanas automovilistas que circulan por esa importante vía habían denunciado los hechos que en al menos un caso derivaron en la muerte de una persona.

El 18 de febrero, un hombre murió tras sufrir un paro cardiaco luego de que su vehículo recibió una pedrada cuando circulaba por esta vialidad a la altura de la colonia San Miguel Chapultepec.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ