Inicio Ciudad de México Activan Alerta Amarilla en Tres Alcaldías por Bajas Temperaturas; Checa Aquí en Cuáles

Activan Alerta Amarilla en Tres Alcaldías por Bajas Temperaturas; Checa Aquí en Cuáles

Las autoridades capitalinas activaron la alerta amarilla y emitieron recomendaciones ante el frío. Revisa en esta nota dónde y qué medidas tomar para protegerte.

Se activa alerta amarilla en tres alcaldías por bajas temperaturas.

Alerta Amarilla se activa en tres alcaldías de la CDMX por frío intenso.

En vísperas de la temporada invernal, comienzan los descensos marcados de temperatura asociados a los frentes fríos que atraviesan el país. En estas semanas, aumentan los riesgos de padecer enfermedades respiratorias, especialmente entre niñas, niños, personas adultas mayores y quienes tienen padecimientos crónicos.

Debido a esto, es importante extremar cuidados y mantenerse al tanto de los avisos de protección civil. Cuando las temperaturas son muy bajas, las autoridades capitalinas suelen activar alertas para informar a la población sobre las condiciones del clima. 

Tres alcaldías con alerta

En este contexto, las autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas durante la madrugada y mañana del lunes 17 de noviembre de 2025. La medida aplica en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se esperan valores mínimos de 4 a 6 grados centígrados.

Ante este escenario, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca, así como proteger a las mascotas, evitando dejarlas a la intemperie. También se aconseja evitar cambios bruscos de temperatura e ingerir suficiente agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico.

