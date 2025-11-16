Activan Alerta Amarilla en Tres Alcaldías por Bajas Temperaturas; Checa Aquí en Cuáles
Las autoridades capitalinas activaron la alerta amarilla y emitieron recomendaciones ante el frío. Revisa en esta nota dónde y qué medidas tomar para protegerte.
En vísperas de la temporada invernal, comienzan los descensos marcados de temperatura asociados a los frentes fríos que atraviesan el país. En estas semanas, aumentan los riesgos de padecer enfermedades respiratorias, especialmente entre niñas, niños, personas adultas mayores y quienes tienen padecimientos crónicos.
Debido a esto, es importante extremar cuidados y mantenerse al tanto de los avisos de protección civil. Cuando las temperaturas son muy bajas, las autoridades capitalinas suelen activar alertas para informar a la población sobre las condiciones del clima.
Tres alcaldías con alerta
En este contexto, las autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas durante la madrugada y mañana del lunes 17 de noviembre de 2025. La medida aplica en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se esperan valores mínimos de 4 a 6 grados centígrados.
Ante este escenario, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca, así como proteger a las mascotas, evitando dejarlas a la intemperie. También se aconseja evitar cambios bruscos de temperatura e ingerir suficiente agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico.
