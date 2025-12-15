Activan Alerta Amarilla en Estas Alcaldías de CDMX por Bajas Temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 16 de diciembre de 2025.

Las demarcaciones bajo esta alerta son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

El periodo de vigencia de la alerta abarca desde las 00:00 hasta las 08:00 horas del 16 de diciembre. El pronóstico indica que las temperaturas descenderán a un rango de 4 a 6 grados centígrados en estas zonas.

Entre las recomendaciones emitidas por Protección Civil se encuentran: abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a las mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, e ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

