Activan Alerta Amarilla en Estas Alcaldías de CDMX por Bajas Temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó la Alerta Amarilla para ocho alcaldías de CDMX por temperaturas de 4 a 6°C para este martes
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 16 de diciembre de 2025.
Las demarcaciones bajo esta alerta son:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
El periodo de vigencia de la alerta abarca desde las 00:00 hasta las 08:00 horas del 16 de diciembre. El pronóstico indica que las temperaturas descenderán a un rango de 4 a 6 grados centígrados en estas zonas.
Entre las recomendaciones emitidas por Protección Civil se encuentran: abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a las mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, e ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
