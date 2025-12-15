Inicio Ciudad de México Activan Alerta Amarilla en Estas Alcaldías de CDMX por Bajas Temperaturas

Activan Alerta Amarilla en Estas Alcaldías de CDMX por Bajas Temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó la Alerta Amarilla para ocho alcaldías de CDMX por temperaturas de 4 a 6°C para este martes

El periodo de vigencia de la alerta abarca desde las 00:00 hasta las 08:00 horas del 16 de diciembre.

El periodo de vigencia de la alerta abarca desde las 00:00 hasta las 08:00 horas del 16 de diciembre. Foto: Cuartoscuro / Archivo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 16 de diciembre de 2025.

Las demarcaciones bajo esta alerta son:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • La Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

 

Video: Gobierno de México Emite Alerta Preventiva por el Frente Frío Número 21, ¿Qué Estados se Verán Afectados?

El periodo de vigencia de la alerta abarca desde las 00:00 hasta las 08:00 horas del 16 de diciembre. El pronóstico indica que las temperaturas descenderán a un rango de 4 a 6 grados centígrados en estas zonas.

Entre las recomendaciones emitidas por Protección Civil se encuentran: abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a las mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, e ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Alerta amarilla frio hoy 15 diciembre 2025 cdmx temperatura habra alcaldias afectadas