Alerta por Frío en CDMX: ¿En Qué Alcaldía Habrá Hasta 4 Grados Mañana 14 de Noviembre de 2025?
N+
Estas son las alcaldía donde se sentirán temperaturas de hasta 4 grados en la CDMX; activan Alerta Amarilla
COMPARTE:
El frío no para en la Ciuad de México (CDMX), por lo que es importante que tomes precauciones. Te decimos en qué alcaldías se esperan hasta 4 grados mañana, 14 de noviembre de 2025.
De acuerdo con el reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), para este miércoles por la tarde la temperatura máxima será de 25 grados Celsius (°C), se prevé ambiente caluroso, cielo medio nublado sin lluvia en la capital del país.
Noticia relacionada: Frío en México: Sigue Estos Consejos para Cuidar tu Salud en Temporada de Invierno 2025
¿En qué alcaldía habrá temperaturas de hasta 4 grados?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en:
- Alerta Amarilla en las alcaldías: Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se prevén temperaturas de entre 4 a 6 grados.
- Los vientos serán de componente Norte de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 14/11/2025 en las demarcaciones: @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/2ensdiyeUB— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 13, 2025
Historias recomendadas:
- Caen Dos Implicados en Desaparición y Homicidio de Sacerdote en Tultitlán, Edomex
- Se Va Masa de Aire Ártico, pero Llega Nuevo Frente Frío 14 a México: ¿Cuándo Ingresará al País?
-
Descubren la Telaraña Más Grande del Mundo con Más de 100 Mil Arañas ¿Dónde se Ubica?
Con información de N+
Rar