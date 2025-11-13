Inicio Ciudad de México Alerta por Frío en CDMX: ¿En Qué Alcaldía Habrá Hasta 4 Grados Mañana 14 de Noviembre de 2025?

Alerta por Frío en CDMX: ¿En Qué Alcaldía Habrá Hasta 4 Grados Mañana 14 de Noviembre de 2025?

|

N+

-

Estas son las alcaldía donde se sentirán temperaturas de hasta 4 grados en la CDMX; activan Alerta Amarilla

Frío en la Ciudada de México

Seguirá el intenso frío en la Ciudada de México. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

El frío no para en la Ciuad de México (CDMX), por lo que es importante que tomes precauciones. Te decimos en qué alcaldías se esperan hasta 4 grados mañana, 14 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), para este miércoles por la tarde la temperatura máxima será de 25 grados Celsius (°C), se prevé ambiente caluroso, cielo medio nublado sin lluvia en la capital del país.

Noticia relacionada: Frío en México: Sigue Estos Consejos para Cuidar tu Salud en Temporada de Invierno 2025

¿En qué alcaldía habrá temperaturas de hasta 4 grados?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en:

  • Alerta Amarilla en las alcaldías: Milpa Alta,  Tlalpan y Xochimilco, donde se prevén temperaturas de entre 4 a 6 grados.
  • Los vientos serán de componente Norte de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

 

 

Frío en México 2025
Inicio Ciudad de México Alerta frio cdmx Mañana 14 de noviembre 2025 en que alcaldia habra hasta 4 grados