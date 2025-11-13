Alerta por Frío en CDMX: ¿En Qué Alcaldía Habrá Hasta 4 Grados Mañana 14 de Noviembre de 2025?

El frío no para en la Ciuad de México (CDMX), por lo que es importante que tomes precauciones. Te decimos en qué alcaldías se esperan hasta 4 grados mañana, 14 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), para este miércoles por la tarde la temperatura máxima será de 25 grados Celsius (°C), se prevé ambiente caluroso, cielo medio nublado sin lluvia en la capital del país.

¿En qué alcaldía habrá temperaturas de hasta 4 grados?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en:

en las alcaldías: Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se prevén temperaturas de entre 4 a 6 grados. Los vientos serán de componente Norte de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 14/11/2025 en las demarcaciones: @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/2ensdiyeUB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 13, 2025

