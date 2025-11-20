¿Dónde Hará Más Frío Mañana Viernes en CDMX? Hay Alerta por Bajas Temperaturas
Las autoridades capitalinas alertaron que mañana la capital mexicana nuevamente tendrá una madrugada fría
Este jueves 20 de noviembre de 2025, las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX), amanecieron con alerta amarilla por bajas temperaturas, y aunque en el transcurso del día se prevé ambiente caluroso, las autoridades alertaron que la madrugada y mañana del viernes estará de fría a muy fría.
Aquí te informamos dónde se prevén las bajas temperaturas mañana 21 de noviembre, para que no bajes la guardia y te mantengas bien abrigado.
Así amaneció hoy la Ciudad de México
Desde ayer, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla para la madrugada y mañana de hoy en Milpa Alta y Tlalpan, que se mantuvo hasta las 08:00 horas.
Lo anterior por temperaturas entre los 4 y 6 grados, indicó en su boletín meteorológico de este jueves.
Además, la dependencia capitalina dio a conocer que la temperatura máxima hoy será de 26 grados Celsius (°C) y prevalecerá ambiente caluroso después del mediodía con cielo despejado y sin lluvia.
También soplarán vientos del Norte y Noreste de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 35 km/h. Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 19ºC.
Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo JUEVES 20 de Noviembre: Se Espera Frío y Lluvia en el País.
¿Dónde hará más frío mañana viernes?
La SGIRPC además alertó que entre las 03:00 y las 06:00 horas del viernes el termómetro podría registrar 12ºC, por lo que “la madrugada y mañana estará de fría a muy fría en el sur”.
Ante ello, recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo. Aquí te informamos en qué consiste:
La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.
Ese esquema está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:
- Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana.
- Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias.
- Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles.
- Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños.
- Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.
Recomendaciones ante frío intenso en CDMX
La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.
