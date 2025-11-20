¿Dónde Hará Más Frío Mañana Viernes en CDMX? Hay Alerta por Bajas Temperaturas

Este jueves 20 de noviembre de 2025, las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX), amanecieron con alerta amarilla por bajas temperaturas, y aunque en el transcurso del día se prevé ambiente caluroso, las autoridades alertaron que la madrugada y mañana del viernes estará de fría a muy fría.

Aquí te informamos dónde se prevén las bajas temperaturas mañana 21 de noviembre, para que no bajes la guardia y te mantengas bien abrigado.

Así amaneció hoy la Ciudad de México

Desde ayer, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla para la madrugada y mañana de hoy en Milpa Alta y Tlalpan, que se mantuvo hasta las 08:00 horas.

Lo anterior por temperaturas entre los 4 y 6 grados, indicó en su boletín meteorológico de este jueves.

Además, la dependencia capitalina dio a conocer que la temperatura máxima hoy será de 26 grados Celsius (°C) y prevalecerá ambiente caluroso después del mediodía con cielo despejado y sin lluvia.

También soplarán vientos del Norte y Noreste de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 35 km/h. Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 19ºC.

¿Dónde hará más frío mañana viernes?

La SGIRPC además alertó que entre las 03:00 y las 06:00 horas del viernes el termómetro podría registrar 12ºC, por lo que “la madrugada y mañana estará de fría a muy fría en el sur”.

Ante ello, recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo. Aquí te informamos en qué consiste:

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

Verde : Condiciones promedio en la capital mexicana.

: Condiciones promedio en la capital mexicana. Amarillo : Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias.

: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias. Naranja : Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles.

: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles. Rojo : Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños.

: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

Recomendaciones ante frío intenso en CDMX

La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

